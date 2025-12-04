EU cancela visa a Alex Tonatiuh Márquez, director de investigación aduanera en México

El gobierno de Estados Unidos canceló la visa de Alex Tonatiuh Márquez, director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México, por su presunta implicación en el delito de huachicol fiscal.

Las autoridades estadounidenses confirmaron que el gobierno revocó la visa al funcionario mexicano, quien cuyas funciones incluyen la investigación del llamado huachicol fiscal, de acuerdo a reportes de la prensa nacional.

La decisión, se informó, está basada en la Ley de Inmigración y Nacionalidad de EU a través de la que se busca revisar el visado a personas que podrían representar una amenaza a la seguridad pública o que tengan presuntos nexos criminales o terroristas.

De acuerdo con el reporte, Márquez Hernández es el apoderado legal de la empresa ALEDO, de la que es apoderado legal desde el 2 de junio de 2016.

Dicha empresa habría simulado operaciones para la importación de materiales textiles con una empresa colombiana conocida como MATSU S.A. de C.V. que está vinculada con el Cártel de Cali, en Colombia.

Esta empresa es acusada por presuntamente lavar dinero a favor del cartel y fue sancionada por Estados Unidos en 2003.

