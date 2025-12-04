Hoteles del Tren Maya suman más de 67 mil huéspedes

A un año de haber comenzado a ofrecer servicios en el sureste del país, los hoteles del grupo Mundo Maya han hospedado a más de 67 mil personas.

Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco Bernal, director general de Grupo Mundo Maya, expuso durante la conferencia presidencial que a la fecha se han recibido a 67 mil 352 personas.

Los meses con los indicadores más elevados fueron julio, con nueve mil 397, y agosto, con 10 mil 568, cifras que se espera rebasar con los paquetes que se lanzan para esta temporada vacacional con motivo de las celebraciones navideñas y de fin de año.

Sobre los hoteles, comentó que todos están clasificados con cuatro estrellas y cuentan con amenidades como spa, alberca, gimnasio, aire acondicionado, servicio a cuartos, tiendas, juegos de salón, entre otros.

“Todos hoteles se encuentran todos están cercanos a las zonas arqueológicas de la cultura Maya, precisamente como Tulum, Calakmul, Palenque, Chichén Itzá, Uxmal, que esa es la ventaja que tienen y todos aquellos vestigios de esa cultura, además de que eso permite estar inmersos en la naturaleza, por su ubicación pueden tener aventuras y además saber más de la historia y cultura de esa de esa área”, subrayó.

Lanzan paquetes turísticos

Con motivo de la llegada de las vacaciones por temporada navideña, el Tren Maya lanzó 12 paquetes turísticos que se ofrecerán en tres fechas hasta el 20 de enero de 2026.

Oscar David Lozano Águila, director general del Tren Maya, expuso durante la conferencia presidencial precisó que los paquetes se ofrecerán en tres periodos: del 13 al 16 de diciembre, del 10 al 13 de enero y del 17 al 20 de enero.

El costo va desde los 14 mil 760 pesos hasta los 26 mil 826 pesos y su duración va desde los cuatro días y tres noches hasta siete días con seis noches.

Los paquetes incluyen visitas para recorrer zonas turísticas como Chichén Itzá, Puerto Progreso, Mérida, entre otros puntos.

🎁 ¡No dejes que diciembre te alcance sin tu boleto!



🎀 La magia del Sureste en Navidad es única y la experiencia a bordo del Tren Maya lo será aún más. ✨



💖 Nos vemos en el andén.🔔



🌟 ¡Felices fiestas y que tengas un hermoso reencuentro!🎄♥️#TrenMaya #NavidadEnCasa… pic.twitter.com/Te0cWGDWSf — Tren Maya (@TrenMayaMX) December 4, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT