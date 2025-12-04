Mexicana de Aviación: Descuento en boletos baratos para viajar en 2026

La aerolina estatal Mexicana de Aviación tiene disponibles algunos descuentos para viajar este 2026, e incluso cuenta con promociones disponibles para la fil de Guadalajara para que puedas disfrutar tu experiencia.

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara se llevará a cabo del 29 de noviembre al 7 de diciembre de este 2025, por lo que las personas que asistan podrán disfrutas de esta edición que cuenta con Barcelona como invitada de Honor.

Mexicana de Aviación cuenta con una promoción de tarifa especial desde 11 pesos por kilo en el equipaje documentado para las personas que asistan a la FIL Guadalajara, y está disponible del 26 de noviembre al 6 de diciembre del 2025.

Promociones FIL Guadalajara ı Foto: Mexicana de Aviación

Descuento de Mexicana de Aviación de boletos baratos para viajar en 2026

La aerolínea Mexicana de Aviación tiene descuentos y promociones disponibles para las personas que quieran aprovechar y planear con anticipación sus vacaciones para este 2026.

Mexicana de aviación tiene disponible un 35 por ciento de descuento en sus vuelos que estén en venta en las oficinas del AIFA y de Tulum, y estarán disponibles del 3 al 7 de diciembre del 2025.

Este descuento se aplicará en vuelos que estén programados del 12 de enero hasta el 30 de septiembre del 2026, y el descuento es aplicado unicamente a la tarifa base, a la que se le sumaran los impuertos y la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA).

Ya es 3 de diciembre y aún no reservas tus asientos… ✈️

📍Compra en nuestras oficinas de ventas en los aeropuertos AIFA y Tulum. 👩🏻‍💼👨🏻‍💼 pic.twitter.com/TYM2oaSWUM — Mexicana Vuela (@MexicanaVuela_) December 3, 2025

Esta promoción fue anunciada por la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y el director de Mexicana de Aviación Leobardo Ávila Bojórquez, quien precisó que esto se hace con la intención de beneficiar a los viajeros que deciden planear con anticipación sus vacaciones.

Asimismo, a estas promociones se suma el “Martes de Primavera” que es un día en el que todos los destinos de Mexicana de Aviación están disponibles por una tarifa base con impuestos y tasas incluidos desde 499 pesos.

Martes de primavera Mexicana de Aviación ı Foto: X: @MexicanaVuela_

Durante el Cyber Monday la aerolínea tuvo disponibles vuelos con 45 por ciento de decuento a todos los destinos al descargar la app y utilizar el código XNCYBER25, y aplicaba en vuelos del 12 de enero al 30 de septiembre del 2026.

Mexicana de aviación contará con un 59 por ciento más de operaciones durante la temporada de vacaciones de invierno, por lo que entre el 15 de diciembre al 11 de enero se tendrán 104 servicios adicionales.

Los boletos para viajar en Mexicana de Aviación se encuentran disponibles mediante su página web, call center, oficinas físicas en los aeropuertos y también en aproximadamente 50 plataformas digitales.