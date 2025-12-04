Tras más de 24 horas de debate, Diputados aprueban en lo particular Ley de Aguas

En votación nominal, con 324 votos a favor, 118 en contra y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular, y con las modificaciones aprobadas, el dictamen que expide la Ley General de Aguas.

De esta forma, se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, tras más de 24 horas de discusión.

