Análisis legislativo

Tras más de 24 horas de debate, Diputados aprueban en lo particular Ley de Aguas

con 324 votos a favor, 118 en contra y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular, y con las modificaciones aprobadas, el dictamen que expide la Ley General de Aguas

Sesión de la Cámara de Diputados.
Sesión de la Cámara de Diputados. Foto: Especial
Por:
Claudia Arellano

En votación nominal, con 324 votos a favor, 118 en contra y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular, y con las modificaciones aprobadas, el dictamen que expide la Ley General de Aguas.

De esta forma, se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, tras más de 24 horas de discusión.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

TE RECOMENDAMOS:
Resultados del Chispazo de hoy 4 de diciembre del 2025.
Sorteos

Resultados del Chispazo de hoy 4 de diciembre del 2025. Ve los números ganadores

FGR

TE RECOMENDAMOS:
La Presidenta Claudia Sheinbaum.
Informan este jueves en Palacio Nacional

Avanza construcción de los trenes del norte: se licitarán dos tramos del tren Saltillo-Nuevo Laredo