Tren Maya lanza 12 paquetes turísticos para temporada navideña

Oscar David Lozano Águila, director general del Tren Maya,, en la Mañanera de la Presidenta.

Con motivo de la llegada de las vacaciones por temporada navideña, el Tren Maya lanzó 12 paquetes turísticos que se ofrecerán en tres fechas hasta el 20 de enero de 2026.

Oscar David Lozano Águila, director general del Tren Maya, expuso durante la conferencia presidencial de Claudia Sheinbaum que los paquetes se ofrecerán en tres periodos: del 13 al 16 de diciembre, del 10 al 13 de enero y del 17 al 20 de enero.

El costo va desde los 14 mil 760 pesos hasta los 26 mil 826 pesos y su duración va desde los cuatro días y tres noches hasta siete días con seis noches.

Los paquetes incluyen visitas para recorrer zonas turísticas como Chichén Itzá, Puerto Progreso, Mérida, entre otros puntos.

Conferencia de Claudia Sheinbaum. ı Foto: Captura de pantalla.

Entre las ofertas habrá uno para fin de año, que entre el 29 de diciembre y el primero de enero pasará por Yucatán y Quintana Roo, que contempla un brindis para cerrar el 2025 y una cena dentro de uno de los hoteles de Mundo Maya, así como un viaje a bordo del tren de larga distancia para poder ver el primer amanecer del 2026 desde Puerto Progreso.

Para realizar la compra de alguno de los paquetes, recordó que el proceso puede realizarse en la página web del Tren Maya, su aplicación o la línea telefónica que también ya se encuentra habilitada.

En otro punto, el director destacó que ya se ha cumplido la meta de movilizar a un millón 200 mil pasajeros y aseguró que esto se rebasará en diciembre, donde se espera llegar a un millón 383 mil pasajeros.

El director aseguró que los paquetes ofertados en otras temporadas del año han tenido una buena aceptación.

