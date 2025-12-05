Claudia Sheinbaum encabezará concentración en el Zócalo este 6 de diciembre: A qué hora y en dónde ver la transmisión

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante su intervención en la conferencia matutina

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezará este sábado 6 de diciembre una concentración masiva en el Zócalo capitalino para conmemorar los siete años de la Cuarta Transformación (4T).

El evento, convocado directamente por la mandataria, busca reunir a simpatizantes y ciudadanía en general en uno de los espacios públicos más emblemáticos del país.

¿A qué hora inicia la concentración de Morena?

La convocatoria oficial señala que el acto iniciará a las 11:00 horas en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. Este es el horario confirmado para el arranque del mensaje de la presidenta y las actividades programadas.

Sheinbaum también pidió a quienes planean asistir que lleguen con anticipación, debido a que se prevé una alta afluencia.

Las concentraciones de esta magnitud suelen generar cierres viales y modificaciones en el tránsito del Centro Histórico, por lo que la recomendación es arribar desde primeras horas de la mañana para asegurar un lugar y evitar aglomeraciones de último minuto.

¿Cuál es el objetivo de la concentración?

El acto conmemorará el inicio del proyecto político de la 4T en 2018 y destacará los avances que —según el discurso oficial— se han logrado durante estos siete años.

La presidenta ha señalado que este tipo de concentraciones buscan “defender las conquistas del pueblo”, reafirmar el respaldo ciudadano al proyecto y mostrar la continuidad de las políticas que iniciaron en el sexenio anterior.

El evento incluirá un mensaje central de Sheinbaum, quien repasará los ejes principales de la transformación y los compromisos que su administración mantiene en temas como bienestar social, seguridad, infraestructura y derechos.

¿Cómo seguir la transmisión en vivo?

Para quienes no puedan asistir, el evento se podrá ver en tiempo real a través de los siguientes canales:

En YouTube mediante el canal oficial del Gobierno de México.

En X por las cuentas oficiales del Gobierno y de Claudia Sheinbaum.

Coberturas especiales y transmisiones, que seguirán el desarrollo del encuentro minuto a minuto.

MSL