‘Tenemos pueblo extraordinario y trabajador’, exclama Claudia Sheinbaum en el Sorteo Final del Mundial 2026

Sheinbaum participa en el sorteo junto a Trump y Carney en el Kennedy Center.

En su mensaje con motivo del Sorteo Final del Mundial 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la población mexicana es extraordinaria y trabajadora.

Desde el Kennedy Center, y acompañada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, la mandataria mexicana destacó que es un orgullo para México ser el primer país en recibir e inaugurar por tercera ocasión la Copa Mundial.

Estamos orgullosos, orgullosos de recibir por tercera vez la Copa Mundial. México es un país extraordinario, bello, mágico y millones visitarán nuestra nación. Además, quiero decirles que tenemos un pueblo extraordinario, trabajador Claudia Sheinbaum, presidenta de México



La mandataria también recordó que el deporte de pelota forma parte de la historia ancestral del país. “[Es] algo especial, nosotros disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales”, señaló.

