UIF congela cuentas de Raúl Rocha Cantú por presuntos vínculos con crimen organizado

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ejecutó la orden de congelamiento de las cuentas bancarias del empresario regiomontano Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen Miss Universo, informaron fuentes federales.

Esto, pese a que mantiene estatus de testigo colaborador ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organización (FEMDO), en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de la República (FGR) por tráfico de combustible armas y drogas.

La pesquisa, iniciada hace aproximadamente un año, señala al empresario por sus posibles nexos con una estructura de 12 individuos presuntamente involucrados en actividades de crimen organizado, narcotráfico, robo de combustible —conocido como huachicol—, contrabando de armas y lavado de dinero.

Los expedientes ministeriales identifican a operadores clave de la red criminal, entre ellos “Kevin”, Jacobo Reyes León, Jorge Alberts Ponce, “Alejandro”, “Iker” y Daniel Roldán, quienes supuestamente trasladaban armamento de alto calibre desde territorio guatemalteco hacia México, camuflado entre mercancía de contrabando y prendas de vestir.

La medida adoptada por la UIF se ampara en sus atribuciones para inmovilizar recursos financieros de personas bajo investigación por delitos de alta gravedad.

Adicionalmente, la línea de investigación de la Fiscalía General de la República vincula al empresario con compañías de seguridad privada señaladas por presuntamente facilitar operaciones de lavado de activos para organizaciones criminales como La Unión y el Cártel Jalisco Nueva Generación, además del manejo de puntos de distribución ligados al mercado negro de combustible en el Estado de México.

