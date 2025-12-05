…Y confirma reunión con el Comando Norte

La próxima semana México recibirá al Comando Norte y demás autoridades de seguridad estadounidense para una siguiente reunión bilateral en la materia.

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el encuentro durante su conferencia de prensa; sin embargo, señaló que aún no se tiene la fecha precisa del encuentro, pero se espera que ocurra alrededor del 11 de diciembre.

Afirmó que, hasta ahora, se ha conseguido una buena relación entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Marina (Semar) con el Comando Norte. Recordó que las tareas realizadas hasta ahora derivaron en un entendimiento de colaboración entre ambos países.

El Tip: Entre los asuntos que podrían abordarse están el tráfico de drogas, combate al tráfico de armas y cambios al T-MEC.

Consultada sobre si preocupa a su gobierno la posibilidad de un cerco militar en la región por parte de Estados Unidos, ahora que ya cuenta con una base en El Salvador, dijo que el gobierno estadounidense conoce la postura de México en cuanto a que cada país debe tener autodeterminación y soberanía.

“Nosotros siempre vamos a pugnar, repito, por la autodeterminación de los pueblos, por la soberanía de cada país, por la decisión de cada pueblo de definir sus gobiernos y por el espacio multilateral como solución de los conflictos, y siempre México estará dispuesto a ayudar a la construcción de la paz en nuestro continente”, declaró.

En cuanto a si durante el encuentro que tendrá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abordará los ataques que su país ha cometido en aguas del Caribe, comentó que el republicano está enterado de que la posición de México y reafirmó su postura de que sólo se acepta colaboración y coordinación.

“Se llegó a un acuerdo, por ejemplo, de que en todo lo que tiene que ver con, obviamente, en nuestro territorio en la mar, pero también en aguas internacionales, interviene la Secretaría de Marina. Y que colaboramos en información. Tenemos un entendimiento y vamos a seguirlo teniendo”, dijo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR