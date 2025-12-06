Ley de Aguas recupera el derecho al acceso a este recurso, asegura Sheinbaum

Durante el mensaje que encabezó este sábado en el Zócalo capitalino, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la recién aprobada Ley General de Aguas “recupera el acceso al agua como un derecho humano” y pone fin al acaparamiento del recurso por parte de grupos privilegiados.

Ante miles de simpatizantes reunidos para conmemorar los siete años de la llamada Cuarta Transformación, la mandataria dedicó un tramo central de su discurso a explicar los alcances de la reforma a la Ley de Aguas, aprobada esta semana por el Congreso.

#MXM | Sheinbaum asegura que la reforma a la Ley de Aguas "recupera el agua como recurso natural de la nación, así como el derecho humano al agua, y no permite que prevalezca el acaparamiento para el beneficio de unos cuantos en detrimento de la mayoría"https://t.co/MaQQIikRYD pic.twitter.com/sqJKBDzHrP — La Razón de México (@LaRazon_mx) December 6, 2025

Sheinbaum aseguró que la nueva legislación “recupera el agua como recurso natural de la nación, así como el derecho humano al agua", y con esto se eliminará el acaparamiento para beneficio de unos cuantos en detrimento de la mayoría.

Al defender la iniciativa, la presidenta subrayó que el agua no puede seguir tratándose como mercancía ni como un bien sujeto a especulación privada.

Señaló que, por primera vez en décadas, la ley establece una separación más estricta entre el interés público y el uso comercial, devolviendo al Estado la rectoría para regular concesiones, vigilar la explotación de acuíferos y garantizar el acceso equitativo.

La mandataria sostuvo que la aprobación de la Ley de Aguas responde a un diagnóstico construido desde hace años sobre desigualdades históricas: regiones completas con escasez crónica frente a zonas donde empresas y grandes usuarios han concentrado derechos y volúmenes.

Asimismo, agradeció a las diputadas, diputados y senadores por la aprobación de la Ley de Aguas Nacionales, destacó que “es algo trascendente; recuperar el agua como recurso natural de la nación”.

La aprobación de la Ley General de Aguas generó un amplio debate nacional.

Mientras el Ejecutivo y los grupos parlamentarios que la respaldaron sostienen que la reforma frena la concentración del recurso y establece principios de equidad, diversos colectivos campesinos y organizaciones civiles han expresado reservas sobre los mecanismos de implementación y vigilancia.

MSL