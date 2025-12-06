Seguirá relación comercial con EU, porque ambos nos necesitamos: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum confió en que seguirá la relación comercial con Estados Unidos, a meses de la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pues, aseguró, ambos países se necesitan mutuamente.

Así lo expresó durante su mensaje en el Zócalo de la Ciudad de México con motivo de los 7 años del inicio de la Cuarta Transformación, en donde aseguró estar “convencida” de que “se mantendrá” la relación comercial con Estados Unidos.

“La relación comercial, estoy convencida de que se mantendrá; ambas economías nos necesitamos para competir con otras regiones del mundo”, expresó la mandataria federal.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum enfatizó que la relación entre México y Estados Unidos seguirá sosteniéndose en los valores de respeto a las soberanías y no intervención.

“No somos colonia ni protectorado de nadie”, exclamó la presidenta Claudia Sheinbaum, en otro punto de su mensaje.

Asimismo, remarcó que es pilar de su Gobierno defender la soberanía nacional, y que ésta no se cuida cuando se busca injerencia extranjera, como, acusó, han solicitado sus opositores.

“La patria no se defiende cuando se busca injerencia extranjera en los destinos de la nación”, expresó.

Las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, que dio en su mensaje en el Zócalo, ocurren un día después de que sostuviera una breve reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, así como con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el contexto del Sorteo Final para la Copa del Mundo 2026 de la FIFA.

Destacó que, resultado de este diálogo, “acordamos seguir trabajando juntos para temas comerciales con nuestros equipos”.

Lo anterior después de que, en meses recientes, los tres países han enfrentado tensiones derivadas de una presión impuesta por Estados Unidos, en forma de aranceles y amagos comerciales, para incentivar a ambos países a controlar el flujo migratorio y de fentanilo en sus fronteras.

Asimismo, Trump ha amagado con enviar tropas a suelo mexicano para combatir a los cárteles del narcotráfico, lo cual ha sido tajantemente rechazado por Claudia Sheinbaum.

