Sheinbaum, Trump y Carney acortan distancias en 1a cita que Mundial facilitó

La tensiones comerciales, migratorias, de seguridad y otros puntos de preocupación en común fueron hechos a un lado momentáneamente por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, quienes ayer sostuvieron su primer encuentro trilateral en el marco del Sorteo Final del Mundial 2026.

Los líderes de las tres sedes para la justa deportiva del próximo año se reunieron en Washington, en primer lugar, para participar en el protocolo mundialista, y, en segundo plano, aunque no menos relevante, para sostener una conversación histórica, que se extendió por alrededor de una hora.

Al dirigirse hacia una convivencia con la comunidad migrante en EU, la mandataria aseguró que se trató de un encuentro del cual salió “muy positiva”.

Consultada específicamente acerca de lo hablado con Trump, comentó que se abordaron temas diversos y el acuerdo principal es el de continuar con la colaboración en los asuntos que los unen, entre ellos el aspecto comercial.

“Tuvimos una reunión larga con el primer ministro Carney y el presidente Trump y su servidora. Hablamos de muchos temas y quedamos en seguir trabajando. Lo bueno es que fue una reunión muy cordial y me voy muy positiva de la reunión”, declaró.

Donald Trump, Claudia Sheinbaum y Mark Carney, ayer, en Washington. ı Foto: Especial

La Presidenta también aseguró que la impresión con la que se queda el republicano es que México es un gran país, extraordinario y “que vamos muy bien”.

Refirió no haber hablado directamente sobre la revisión del Tratado México Estados Unidos Canadá (T-MEC).

“No hablamos de eso todavía, pero fue una reunión muy positiva y lo importante es que seguimos, vamos a seguir trabajando. Ése es el acuerdo más importante”, dijo Sheinbaum Pardo.

Agregó que durante esta charla también recibió una invitación de Trump para que acudiera a Washington nuevamente, para lo cual acordarán una fecha próxima.

Previamente, la mandataria federal publicó en redes sociales que en la reunión trilateral se planteó “la gran oportunidad que representa la Copa Mundial” y también la buena relación que existe entre los tres países.

Mencionó que se mantendrán los trabajos comerciales entre sus equipos y descartó haber hablado algún tema relevante durante el tiempo que convivieron previo al Sorteo Final del Mundial 2026, el cual fue el motivo principal que reunió a los tres mandatarios.

En su mensaje durante el Sorteo desde el Kennedy Center, Sheinbaum expresó que las y los mexicanos son un pueblo extraordinario y gente trabajadora, por lo que es un orgullo ser el primer país en recibir e inaugurar por tercera ocasión la copa mundial.

“Estamos orgullosos, orgullosos de recibir por tercera vez la Copa Mundial. México es un país extraordinario, bello, mágico y millones visitarán nuestra nación.

El Tip: SEGÚN la agencia AFP, Audrey Champoux, portavoz del gobierno de Canadá, declaró que en la reunión los 3 mandatarios acordaron “seguir trabajando juntos en el T-MEC”.

Además, quiero decirles que tenemos un pueblo extraordinario, trabajador”, dijo.

Sheinbaum Pardo también comentó que el deporte de pelota es disfrutado desde tiempo atrás: “Algo especial, nosotros disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales”, dijo.

Previo al sorteo, Trump expresó: “Hemos trabajado estrechamente con estos dos países, y la coordinación, la amistad y la relación han sido extraordinarias. Nos llevamos muy bien”.

Sobre la reunión el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, dijo que esto reafirmó la “asociación histórica basada en resultados”.

“Su diálogo impulsa una agenda de alto nivel centrada en la cooperación, la seguridad y la prosperidad, construyendo naciones más fuertes, más seguras y más prósperas, mientras generan oportunidades y forjan un futuro más prometedor para nuestra gente”, dijo.

PAISANOS. Antes de abordar el avión de la Secretaría de la Defensa Nacional que la trajo de vuelta a México, la mandataria acudió al Instituto Cultural Mexicano, ubicado en la capital de EU, donde encabezó una convivencia con connacionales que residen en aquel país. A su llegada, los paisanos la recibieron con mariachi y se amontonaron en un intento por saludarla y tomarse fotos con ella.

Durante el encuentro, dijo a los mexicanos que se enfrentan tiempos que no han sido fáciles, con relación a la política migratoria en aquel país.

Frente a esto, dijo esperar a que la situación se regularice, mientras tanto, se continuará con las acciones para mantener el apoyo desde los consulados. Además, subrayó la importancia de los mexicanos para la economía estadounidense.

En una publicación del Gobierno de México destacó el mensaje: “Somos trabajadores, gente honesta y queremos un buen trato para mexicanas y mexicanos que viven en Estados Unidos”.

…Y FIFA DA AL REPUBLICANO PREMIO DE LA PAZ

Por AP

EL PRESIDENTE de Estados Unidos, Donald Trump, fue galardonado con el nuevo premio de la paz de la FIFA durante el sorteo de la Copa Mundial 2026.

Trump, quien ha hecho campaña abiertamente por el Premio Nobel de la Paz, era el gran favorito para ganar el recién creado galardón.

El republicano y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, son aliados cercanos, y el italiano había dejado claro que pensaba que Trump debería haber ganado el Nobel por sus esfuerzos para negociar un alto al fuego en Gaza.

Al inicio de la ceremonia en el Centro Kennedy para las Artes Escénicas, Trump se colocó rápidamente alrededor del cuello la presea que Infantino describió como una “hermosa medalla para ti que puedes llevar a donde quieras”. El certificado que entregó reconoce al presidente de EU por sus acciones para “promover la paz y la unidad en todo el mundo”.

“Esto es lo que queremos de un líder: un líder que se preocupa por la gente”, declaró Infantino. Trump también recibió un trofeo de oro con su nombre que representa manos sosteniendo el mundo. El jerarca de la FIFA le dijo a Trump: “Este es tu premio, este es tu premio de paz”.

Trump agradeció a su familia, incluida su esposa, la primera dama Melania Trump, y elogió a los líderes de las otras dos naciones anfitrionas: el primer ministro canadiense Mark Carney y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, en sus breves comentarios, diciendo que la coordinación con los países ha sido “sobresaliente”.