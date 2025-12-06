UIF congela cuentas al copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha

Raúl Rocha Cantú, Presidente de Miss Universo, en conferencia del certamen el 7 de septiembre 2024.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ejecutó la orden de congelamiento de las cuentas bancarias del empresario regiomontano Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen Miss Universo, informaron fuentes federales.

La medida se adoptó en el marco de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de tráfico de combustible, armas y drogas.

El Dato: El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala comunicó que revocó desde octubre el nombramiento de Raúl Rocha Cantú como cónsul honorario en Toluca.



Rocha Cantú mantiene estatus de testigo colaborador ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). La UIF aplicó el congelamiento de cuentas amparándose en sus atribuciones para inmovilizar recursos financieros de personas bajo investigación por delitos de alta gravedad.

La pesquisa, iniciada hace aproximadamente un año, señala al empresario por sus posibles nexos con una estructura de 12 individuos, presuntamente involucrados en actividades de crimen organizado, narcotráfico, robo de combustible —conocido como huachicol—, contrabando de armas y lavado de dinero.

2 Millones de pesos pagó Rocha a funcionarios de FGR para obtener información

Los expedientes ministeriales identifican a operadores clave de la red criminal, entre ellos Kevin, Jacobo Reyes León, Jorge Alberts Ponce, Alejandro, Iker y Daniel Roldán. Estas personas presuntamente trasladaban armamento de alto calibre desde territorio guatemalteco hacia México, camuflado entre mercancía de contrabando y prendas de vestir.

La línea de investigación de la FGR vincula al empresario con compañías de seguridad privada señaladas por presuntamente facilitar operaciones de lavado de activos para organizaciones criminales. Los grupos mencionados en la pesquisa se encuentran La Unión Tepito y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Adicionalmente, la investigación incluye el presunto manejo de puntos de distribución ligados al mercado negro de combustible en el Estado de México (Edomex). La investigación de la FGR continúa en desarrollo, mientras que las cuentas bancarias del empresario permanecen congeladas por disposición de la UIF.

Raúl Rocha Cantú es un empresario originario de Monterrey, Nuevo León, con presencia en diversos sectores de negocios. Se desempeñó como presidente de Inmobiliaria RRC y ha participado en el desarrollo de proyectos inmobiliarios en el norte del país. También ha tenido participación en el sector de seguridad privada a través de empresas relacionadas con este rubro.

En noviembre de 2022, Rocha Cantú adquirió la organización Miss Universo junto con la empresaria tailandesa Anne Jakrajutatip, propietaria de JKN Global Group. La transacción se realizó tras la venta que hizo el expresidente estadounidense Donald Trump de la franquicia. El empresario regiomontano posee el 50 por ciento de la organización del certamen de belleza, uno de los más reconocidos a nivel internacional.

Rocha ha mantenido negocios en su ciudad natal y otras entidades del país, con inversiones en el sector inmobiliario, seguridad y entretenimiento. Su participación en Miss Universo lo colocó en el ámbito del espectáculo internacional, aunque la Presidenta afirmó que el evento no tiene relación con la indagatoria.