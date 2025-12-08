Lastran a Sedatu anomalías heredadas por más de 500 mdp de gestión de Meyer

Sedatu hereda expediente con más de 500 mdp de irregularidades con Meyer

La nueva administración de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) heredó un complejo expediente de fiscalización, con 11 procesos de auditoría vigentes con observaciones que superan los 500 millones de pesos, de acuerdo con documentos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la extinta Secretaría de la Función Pública (SFP).

Los hallazgos sobre la administración del anterior secretario Román Guillermo Meyer Falcón se concentran principalmente en el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), la iniciativa más ambiciosa del sexenio anterior en materia de infraestructura urbana, que operó con un presupuesto multimillonario para transformar espacios públicos en diversas entidades del país.

El Dato: En 2023, la Sedatu otorgó beneficios a amigos de Andy López bajo el programa Mi México Late, que impuso el requisito de adquirir mobiliario de Grava y Arena, según MCC.

Del total de procesos abiertos contra la Sedatu, cuatro corresponden al ejercicio fiscal del 2022 y siete al del 2023. Además, seis de estos últimos están vinculados directamente al PMU, mientras que uno más involucra al área de Concertación Agraria, de acuerdo con los registros oficiales de fiscalización.

Las cifras preliminares de la ASF identifican más de 96 millones de pesos en posibles afectaciones al erario, aunque el monto total de observaciones pendientes de aclarar alcanza cifras considerablemente mayores cuando se incluyen todos los cuestionamientos documentados por los órganos fiscalizadores.

6 investigaciones están ligadas al Programa de Mejoramiento Urbano

El Parque Lineal Río Grijalva, en Villahermosa, Tabasco, es el proyecto más emblemático de las inconsistencias detectadas. Con una inversión aprobada de 760 millones de pesos en el 2021, esta obra presenta un presunto daño al erario estimado en 200 millones de pesos, equivalente a más del 30 por ciento de su costo total.

Asimismo, la tercera entrega de la Cuenta Pública 2023 detalló pagos excesivos por 196.4 millones de pesos. En tres contratos se identificaron erogaciones por 77.1 millones de pesos, correspondientes a obra no ejecutada.

Otros tres contratos acumulan pagos por encima del mercado por 41 millones de pesos en conceptos como vialidades, ciclovías, paseos peatonales, guarniciones y restaurantes.

No obstante, más allá de las cifras de posible daño al erario, destaca un hallazgo de la SFP fechado el 24 de marzo de 2024: la ausencia de soporte documental en contratos del PMU correspondiente al 2023, que suman más de cinco mil 100 millones de pesos.

Obras del Programa de Mejoramiento Urbano en Tizayuca, Hidalgo, el 14 de febrero de 2023. ı Foto: Especial

Esta carencia de respaldo documental para justificar trabajos realizados representa uno de los cuestionamientos más significativos en términos de transparencia y rendición de cuentas. Las irregularidades documentadas se extienden por al menos cuatro entidades federativas: En Baja California Sur, la construcción de un parque deportivo presenta duplicidad de conceptos que generaron un posible daño por 14.1 millones de pesos.

Tizayuca, Hidalgo, registra dos tipos de inconsistencias en la renovación de su plaza principal y ayuntamiento: un faltante de 5.3 millones de pesos relacionado con pagos anticipados y reportes incompletos, más pagos en exceso por 3.7 millones de pesos.

En Tulum, Quintana Roo, las intervenciones en el Parque Nacional del Jaguar acumulan pagos indebidos por 5.6 millones de pesos debido a la falta de documentación que comprobara el cumplimiento de especificaciones técnicas.

Además, la Ciudad de México suma observaciones por pagos excesivos en el edificio de Servicios Federales de la alcaldía Cuauhtémoc. Según la ASF, se autorizaron erogaciones que rebasaron los precios de mercado y las especificaciones del proyecto.

En dicho proyecto, la auditoría identificó sobrecostos en múltiples partidas constructivas y pagos sin la documentación normativa requerida.

Durante el ejercicio correspondiente al 2023, la Sedatu se ubicó entre las secretarías de Estado con mayor número de observaciones, concentrando más de 94 millones de pesos en cuestionamientos relacionados con obras en dichos estados de la República y la capital del país.

En su comparecencia de octubre del 2023 ante el Congreso de la Unión, el entonces titular de la dependencia, Román Meyer Falcón, defendió su gestión ante las observaciones.

“Todas las instancias tienen observaciones, están en proceso de ser solventadas”, argumentó entonces, ante los legisladores federales.

Sus declaraciones proyectaban confianza en que aproximadamente 200 millones de pesos en cuestionamientos serían aclarados “en los próximos días”.

Sin embargo, los informes más recientes muestran que numerosas observaciones continúan abiertas, algunas de ellas con más de dos años desde su notificación inicial.

Edna Elena Vega Rangel asumió la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano con este expediente sobre la mesa.

Su administración enfrenta el reto de solventar las observaciones pendientes, aclarar las inconsistencias documentadas y atender los procedimientos que pudieran derivar en responsabilidades administrativas o, inclusive, penales.

Hallazgos de la ASF

Posibles afectaciones detectadas entre 2022-2024.

Parque Lineal Río Grijalva, en Villahermosa, Tabasco:

Inversión aprobada: 760 mdp en el 2021.

Presunto daño al erario: 200 mdp, más del 30 % de su costo total.

La tercera entrega de la Cuenta Pública 2023:

Detalla pagos excesivos por 196.4 millones de pesos.

Detecta erogaciones por 77.1 mdp en 3 contratos, correspondientes a obra no ejecutada.

En otros 3 contratos acumulan pagos por 41 mdp en conceptos como vialidades, ciclovías, paseos peatonales, guarniciones y restaurantes.

Hallazgo de la SFP fechado el 24 de marzo de 2024:

Irregularidades por más de 5,100 mdp en ausencia de soporte documental en contratos del Programa de Mejoramiento Urbano correspondiente al 2023.

Baja California Sur: posible daño por 14.1 mdp en construcción de un parque deportivo que presenta duplicidad de conceptos.

Tizayuca, Hidalgo: registra dos tipos de inconsistencias en la renovación de su plaza principal y ayuntamiento: un faltante de 5.3 mdp relacionado con pagos anticipados y reportes incompletos, más pagos en exceso por 3.7 mdp.

Tulum, Quintana Roo: las intervenciones en el Parque Nacional del Jaguar acumulan pagos indebidos por 5.6 mdp por falta de documentación.

Además, la Ciudad de México suma observaciones por pagos excesivos en el edificio de Servicios Federales de la alcaldía Cuauhtémoc. Según la ASF, se autorizaron erogaciones que rebasaron los precios de mercado y las especificaciones del proyecto.