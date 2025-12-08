SEP: ¿habrá puente desde el viernes 12 de diciembre en México?

Te contamos en La Razón si habrá clases este viernes 12 de diciembre de 2025.

Por el Día de la Virgen de Guadalupe

Este 12 de diciembre es una fecha de gran relevancia para millones de mexicanos, pues se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hasta 2020 el 77.7 por ciento de la población en México se declaró católica.

Aunque la festividad religiosa coincide con el Día del Empleado Bancario, madres, padres y tutores suelen preguntarse si se suspenden de clases para las y los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Para despejar la duda, en La Razón te contamos lo que señala el el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

¿Habrá puente por el 12 de diciembre en México?

No. No habrá puente escolar este 12 de diciembre. A pesar de la relevancia cultural y religiosa de la fecha, no se suspenderán las clases.

El calendario oficial de la SEP establece que las y los estudiantes de nivel básico deberán asistir con normalidad a clases este viernes 12 de diciembre, ya que no es un día marcado como día de asueto o descanso obligatorio.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) tampoco considera esta fecha como feriado oficial, por lo que las y los trabajadores mexicanos también deberán presentarse a laborar.

¿Cuándo salen de vacaciones los estudiantes de nivel básico?

En el ciclo escolar 2025-2026, las vacaciones de invierno tendrán una duración de 15 días, sin contar fines de semana, e iniciarán unos días antes de Navidad, el 25 de diciembre.

De acuerdo con lo establecido por la SEP, las vacaciones se extenderán por un total de 21 días: comenzarán el lunes 22 de diciembre de 2025 hasta el lunes 12 de enero de 2026.

Aunque el ciclo escolar debería reanudarse el miércoles 7 de enero, estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán días adicionales de descanso, ya que los días 7, 8 y 9 de enero se llevarán a cabo los talleres intensivos para personal directivo y docente.

Así, las fechas clave para tomar en cuenta son:

Viernes 19 de diciembre de 2025 : último día de clases

Lunes 22 de diciembre de 2025 : inicio de las vacaciones de invierno

Lunes 12 de enero de 2026: regreso a clases

Vacaciones de invierno comienzan el 22 de diciembre de 2025 y terminan oficialmente el 6 de enero de 2026. ı Foto: SEP

