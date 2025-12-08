¿Abren los bancos el 12 de diciembre en México? Esto dice la CNBV

Te contamos en La Razón si abrirán sucursales bancarias este viernes 12 de diciembre de 2025.

¡Toma precauciones y anticipa tus operaciones bancarias! Con motivo del Día del Empleado Bancario, los bancos cerrarán sus puertas a nivel nacional este viernes 12 de diciembre.

Aunque no es un día de descanso obligatorio establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT), el calendario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) indica que las diversas instituciones financieras del país suspenderán sus operaciones al público.

Entre otras cosas, clientes de la banca no podrán realizar depósitos, pagar tarjetas de crédito, cambiar billetes, aunque sí podrán utilizar los cajeros automáticos sin ningún problema, además realizar operaciones a través de aplicaciones digitales.

¿Qué bancos sí abrirán este viernes 12 de noviembre de 2025?

No obstante, algunas sucursales sí abrirán este 12 de diciembre, que coincide con el Día de la Virgen. De acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM), las sucursales bancarias ubicadas al interior de supermercados y almacenes comerciales sí ofrecerán servicio.

Ante el cierre de bancos, la ABM recuerda cada año a cuentahabientes que tienen a su disposición más de 65 mil cajeros automáticos y 58 mil corresponsales bancarios , entre ellos tiendas de conveniencia como OXXO y 7-Eleven.

Además, será posible realizar operaciones mediante la banca digital, electrónica y telefónica, disponible las 24 horas del día.

¿Qué otros días cerrarán los bancos en lo que resta del 2025?

De acuerdo con el calendario publicado el 27 de diciembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), además de los sábados y domingos, las instituciones bancarias suspenderán operaciones el próximo 25 de diciembre, por Navidad.

Días inhábiles durante el 2025 de bancos en México.

