SEP valora a 7.6 millones de estudiantes y amplía espacios para educación media superior en 2025

Mario Delgado informó que más de 7.6 millones de estudiantes fueron valorados en la Jornada de Salud Escolar.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, informó en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum que el programa “Vive Saludable. Vive Feliz” registró un avance significativo en 2025, al valorar a 7 millones 653 mil 564 estudiantes de un total de 11.2 millones a nivel nacional.

“Vive Saludable. Vive Feliz” es una estrategia nacional impulsada por el Gobierno de México, cuyo objetivo es garantizar el bienestar y la salud de niñas y niños mediante acciones de promoción de hábitos saludables.

El titular de la SEP, Mario Delgado, destacó los avances del programa nacional “Vive Saludable. Vive Feliz”. ı Foto: Cuartoscuro

Delgado Carrillo detalló que, durante la Jornada de Salud Escolar, brigadistas de la Autoridad Educativa Local, la Secretaría de Salud, el IMSS y el DIF estatal realizaron actividades en escuelas primarias públicas para prevenir enfermedades.

Entre ellas, se llevaron a cabo mediciones de peso y talla, así como revisiones de salud visual y bucal, con el fin de integrar un registro nacional. Además, se impartieron pláticas para fomentar estilos de vida saludables.

Durante la conferencia matutina, Mario Delgado detalló la ampliación de espacios y mejoras en educación media superior. ı Foto: Cuartoscuro

En otro tema, el titular de la SEP señaló que aumentaron los espacios de ingreso para la educación media superior, con lo cual se acercan a la meta prevista. Explicó que se incrementaron 120 mil lugares, con lo que se cubre 85% de la demanda nacional.

Asimismo, anunció que para 2026 se proyecta la construcción de 20 nuevos tecnológicos, 52 ampliaciones, 130 ciberbachilleratos y la apertura de 65 mil 400 nuevos espacios. También adelantó que se renovará el programa escolar de todas las carreras de bachillerato tecnológico.

