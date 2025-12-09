Amaga Trump ahora con arancel de 5% si no se entrega agua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un ultimátum al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo: México tiene hasta el 31 de diciembre para entregar 246 mil millones de metros cúbicos de agua al estado de Texas o enfrentará un arancel adicional del cinco por ciento sobre sus exportaciones.

La amenaza escaló este lunes cuando el republicano acusó a México de violar el Tratado de Aguas de 1944 y perjudicar gravemente a los productores agrícolas texanos, en medio de una reunión en la Casa Blanca donde anunció un paquete de rescate de 12 mil millones de dólares para el sector agrícola estadounidense.

El Dato: El gobierno de Estados Unidos señaló que solicitó información adicional a autoridades mexicanas y que sostendrán nuevamente una reunión “para considerar otras opciones”.

“México continúa violando nuestro amplio Tratado de Aguas, y esta violación está perjudicando gravemente a nuestras hermosas cosechas y a nuestro ganado de Texas”, denunció Trump a través de su red Truth Social. El presidente estadounidense afirmó que la deuda acumulada asciende a más de 986 mil millones de metros cúbicos de agua correspondientes a los últimos cinco años de incumplimiento.

TE RECOMENDAMOS: Duró libre 18 meses La FGR detiene a exgobernador de Chihuahua César Duarte por lavado

La presión comercial se suma a las tensiones bilaterales existentes. “He autorizado la documentación para imponer un arancel del cinco por ciento a México si esta agua no se libera inmediatamente. Cuanto más tarde México en liberar el agua, más se ven perjudicados nuestros agricultores. México tiene la obligación de arreglar esto ahora”, advirtió el mandatario, estableciendo una fecha límite que expira en menos de cuatro semanas.

El Tratado de Aguas de 1944 regula la distribución del recurso hídrico de los ríos internacionales, particularmente del Río Bravo y el Río Colorado.

En la cuenca del Río Bravo, México recibe dos terceras partes del volumen total, mientras Estados Unidos obtiene una tercera parte proveniente de seis tributarios mexicanos: los ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y el Arroyo de Las Vacas.

El acuerdo establece que México debe entregar dos mil 158 millones de metros cúbicos de agua cada ciclo de cinco años.

“Estados Unidos necesita que México libere 200 mil acres-pie de agua antes del 31 de diciembre, y el resto debe entregarse poco después. Hasta ahora, México no está respondiendo, y esto es muy injusto para nuestros agricultores estadounidenses, que merecen esta agua tan necesaria”, argumentó Trump en su mensaje.

Paralelamente, el presidente estadounidense presentó un plan de ayuda económica para mitigar el impacto en los productores agrícolas de su país.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, calificó los pagos como “un puente de liquidez durante un período de ajuste”, destinados a sostener a los agricultores hasta que se materialicen los beneficios de nuevos acuerdos comerciales.

La secretaria de Agricultura estadounidense, Brooke Rollins, detalló que 11 mil millones de dólares se destinarán a agricultores de cultivos en hileras con desembolsos antes del 28 de febrero, mientras que mil millones adicionales se reservan para productores de frutas, verduras y otros cultivos.

El paquete, financiado con ingresos de aranceles, responde a la presión de grupos agrícolas y legisladores republicanos de estados productores.

El presidente de EU también prometió eliminar regulaciones ambientales que encarecen la maquinaria agrícola. “Los equipos agrícolas se han encarecido demasiado, y en gran parte se debe a que les imponen estos excesos ambientales, que no hacen nada más que complicar las cosas”, señaló durante la reunión con productores de maíz, algodón, sorgo, soja, arroz, ganado, trigo y papa.

La amenaza arancelaria añade presión a una relación bilateral ya compleja, con México como uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos y Texas como estado fronterizo especialmente vulnerable a las fluctuaciones en el suministro de agua para la agricultura.

CLAUDIA DESTACA BUENA RELACIÓN

Por Claudia Arellano

La Presidenta Claudia Sheinbaum negó que México considere, por el momento, otro envío masivo de prisioneros a EU; aunque dejó abierta la posibilidad de que esto pueda darse en un futuro.

La Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que su Gobierno siempre buscará una buena relación con Estados Unidos “basada en principios sin subordinación”. Además, se mostró agradecida por el respeto de ambas naciones hacia la soberanía de los pueblos.

Al referirse a su gira a Washington, destacó que hubo mucho respeto de Trump hacia México y eso “lo vamos a agradecer; podemos no estar de acuerdo, pero tenemos que buscar buena relación”.

Explicó que hay muchas razones por las cuales es mejor tener una buena relación con Estados Unidos, porque son nuestros vecinos y allá viven 40 millones de mexicanos.

Durante su conferencia, Sheinbaum Pardo dijo que en realidad no era un evento formalmente político, sino relacionado con el fútbol, pero en el que se demostró que hay una relación entre los tres países. Se abordó básicamente el tema comercial, precisó.

Finalmente, la jefa del Ejecutivo federal consideró que el trato amable de Trump muestra el respeto que le tiene a México.

Afirmó que esto sólo evidencia que “vamos muy bien” y que el nuevo modelo económico que se ha implantado en México desde el sexenio pasado está dando resultados.