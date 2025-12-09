Defensa de ‘El Mayo’ Zambada pide retrasar 90 días la sentencia agendada para el 12 de enero

La defensa de Ismael “El Mayo” Zambada, quien enfrenta un proceso en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, pidió a las autoridades de este país que se aplace 90 días la audiencia de sentencia programada para el 12 de enero, con el objetivo de recabar más información.

En una carta dirigida al juez Brian Cogan, firmada por el defensor Frank Perez, se pide que se conceda una prórroga adicional de 90 días, pues, explica, “se necesita tiempo adicional para preparar y presentar el memorando de sentencia en nombre de [...] Ismael ‘El Mayo’ Zambada”.

Ismael Zambada, en boceto ante la corte de Brooklyn el 25 de agosto del 2025. Foto›AP

“A pesar de los esfuerzos diligentes, circunstancias recientes fuera de nuestro control han obstaculizado significativamente nuestra capacidad para reunir la información atenuante necesaria”, detalló el abogado del exlíder del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con lo que detalla Frank Perez, parte de esta información debe recabarse de personas que se encuentran en zonas de México “que actualmente experimentan una mayor violencia e inestabilidad”, lo cual, señaló, ha complicado su recabación.

🔴Defensa de Ismael ‘El Mayo’ Zambada solicita retrasar 90 días la sentencia agendada para el 12 de enero de 2026



En un documento dirigido al juez Brian Cogan, el abogado Frank Pérez pide más tiempo para recopilar información y señala que “una parte sustancial de la evidencia… pic.twitter.com/G1oW45pLAT — Azucena Uresti (@azucenau) December 9, 2025

“Estas condiciones han creado serias dificultades logísticas para organizar conversaciones, obtener cartas y asegurar otra información de antecedentes esencial de testigos y miembros de la familia”, explicó Perez.

“Los retrasos en los viajes y la comunicación han sido inevitables, y varias personas han podido confirmar su disponibilidad para ayudar solo recientemente”, abundó.

En un boceto, Ismael Zambada y su abogado Frank Perez, en la corte de Nueva York. ı Foto: Reuters

Por lo anterior, el defensor asegura que 90 días de plazo, los cuales, dijo, se solicitan “de buena fe y no con el propósito de demorar”, permitirían “ejercer la debida diligencia y proporcionar una representación efectiva”.

Perez detalló que se ha consultado la petición con otras autoridades de la Corte estadounidense y no se han presentado objeciones.

“He consultado con Francisco J. Navarro, el Asistente del Fiscal de los Estados Unidos asignado a este caso y él no se opone a la presentación y concesión de esta moción”, concluye la carta.

Ismael El Mayo Zambada, durante una audiencia en Nueva York. Foto›Reuters

Está programada para el 12 de enero de 2026 la audiencia de sentencia de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, ante el juez Brian M. Cogan.

Zambada García se declaró culpable en agosto de 2025 de dos cargos por narcotráfico y empresa criminal continua, con lo cual aceptó un acuerdo de culpabilidad con el que evita la pena de muerte.

De concederse la prórroga, Zambada García sería sentenciado el 12 de abril de 2026.

