Cámara de Diputados aprueba prohibición de vapeadores y penas de hasta 8 años de cárcel

Al considerar el vapeo como una amenaza a la salud pública, la Cámara de Diputados aprobó reformar la Ley General de Salud para prohibir los cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros sistemas o dispositivos análogos en todo el país.

Con 324 votos a favor, 129 en contra y cero abstenciones, la mayoría oficialista avaló en lo general el dictamen que plantea entre uno a 8 años de cárcel y multas de más de 220 mil pesos a quienes violen la prohibición.

Lo anterior, según el dictamen, a fin de “enfrentar un riesgo sanitario emergente que afecta especialmente a adolescentes y jóvenes" y combatir los riesgos a la salud vinculados con el consumo de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos electrónicos de suministro de nicotina y otras sustancias adictivas o tóxicas.

Tras una tensa discusión que giró en torno a las políticas de salud impulsadas por la actual administración, la escases de medicamentos, y acusaciones de criminalización a usuarios de vapeadores por parte de la oposición, la iniciativa quedó aprobada en lo particular con 292 votos a favor, 163 en contra y cero abstenciones, con lo que fue turnada al Senado de la República para su análisis.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr