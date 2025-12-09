México y Guatemala activan operativo conjunto tras ataque del CJNG en la frontera

Tras el ataque del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) contra el Ejército de Guatemala, que dejó como saldo un oficial herido, autoridades de ambos países activaron un operativo de seguridad en los dos lados de la frontera.

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo, informó que, tras el incidente, hubo comunicación inmediata entre las autoridades guatemaltecas y la dependencia mexicana.

¡Buenas tardes #Guatemala! 🇬🇹🫡



Soldados del Ejército de Guatemala velarán por ti; desde cada rincón del país, reafirmamos nuestro compromiso con la población guatemalteca.#EjércitoGT pic.twitter.com/rbdCkxMzRz — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) December 8, 2025

Detalló que esto derivó en un intercambio de información y en el despliegue de personal militar en territorio mexicano.

Trevilla explicó que en esa zona fronteriza operan dos redes criminales: una vinculada al Cártel de Sinaloa y otra identificada como el Cártel de Chiapas y Guatemala, organizaciones que se desplazan libremente entre ambos países.

#ComunicadoDePrensa | El Ministerio de la Defensa Nacional a la Opinión Pública Informa. pic.twitter.com/zSxT1eJS2U — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) December 8, 2025

En respuesta, los gobiernos de México y Guatemala acordaron iniciar este martes operaciones coordinadas a lo largo de la frontera. Aunque se prevé que concluyan el jueves, podrían extenderse si la situación lo requiere.

“Eso fue lo que se realizó y también se estableció que se va a aplicar un plan para realizar operaciones coincidentes a lo largo de la frontera. Fuerzas del Ejército mexicano y personal de Guatemala realizarán este tipo de operativos. Inician el día de hoy y tentativamente terminarían el día 11, o se prolongarán el tiempo que sea necesario”, declaró.

