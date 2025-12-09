Monreal anticipa día clave para elegir a la Comisión Permanente

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, informó que mañana se llevarán a cabo dos sesiones; una para deliberar en torno a la Ley de Economía Circular, y la vespertina a fin de resolver diferentes puntos de acuerdo y elegir a las y los integrantes de la Comisión Permanente.

Refirió que la agenda legislativa de este martes de la Cámara de Diputados comprende la discusión y, en su caso, aprobación de los dictámenes sobre la Ley General de Salud y la reforma en materia arancelaria.

De esta última, hizo notar “que todavía en este momento se están haciendo reservas por peticiones de industriales”.

Dijo que la sesión da inicio con el tema de salud, es decir vapeadores y otras modificaciones a la Ley General de Salud, “pero se ha centrado más en la discusión sobre vapeadores”.

El coordinador del grupo parlamentario de Morena dio a conocer que además está previsto desahogar dos dictámenes de la Comisión de Hacienda que modifican la Ley Monetaria, por lo que hace a las monedas de diez y de veinte pesos.

Mencionó que en el tema de economía circular todavía no tiene el consenso, por lo que escuchará a los grupos, que son en su mayoría recicladores, incluso pepenadores.

“Tienen razón en ser escuchados. Sí los voy a escuchar. Y si no se les escucha hoy, prefiero no presentar el dictamen, sino hasta que los escuchemos”, precisó.

Aseguró que la construcción de la Ley de Economía Circular no avanzará hasta que exista un acuerdo amplio que garantice que sus efectos sean positivos, incluyentes y técnicamente viables.

Finalmente, señaló que el objetivo del día será avanzar lo más posible en los dictámenes pendientes, sin sacrificar el diálogo con los sectores involucrados ni la calidad de las reformas que se discutirán.

MSL