Nuevo Museo de la Suerte de Lotería Nacional inicia recorrido por territorio mexicano.

En León, Guanajuato, arrancó su recorrido el nuevo Museo de la Suerte de Lotería Nacional, iniciando una gira para visitar plazas principales, explanadas y jardines de diversas ciudades de todo el país. Este nuevo espacio itinerante está adaptado dentro de un tráiler, único en su tipo, y llevará la historia, tradiciones y símbolos que han acompañado a la institución por más de dos siglos y medio.

Las y los visitantes podrán vivir un recorrido inmersivo, totalmente gratuito, compuesto por actividades interactivas, contenidos inéditos y dinámicas creadas para celebrar el legado de Lotería Nacional y conocer más de su historia.

Dentro del museo, el público podrá disfrutar de:

Video inédito sobre la historia de Lotería Nacional, con imágenes y testimonios que documentan la evolución de la institución, su impacto social y sus momentos más emblemáticos.

Cabina de Grito del Premio Mayor, donde cada visitante podrá grabar su propio grito al estilo de un auténtico niño gritón , viviendo la emoción de anunciar un premio.

Juegos didácticos y estaciones interactivas que explican de forma divertida la historia, procesos y curiosidades de los sorteos.

Dinámica de los deseos, donde las personas podrán introducir un deseo en una réplica a escala de la Gran Esfera de Lotería Nacional , símbolo del azar y la fortuna.

En este espacio rodante se podrán adquirir cachitos de los próximos sorteos tradicionales o jugar sorteos electrónicos como Melate, Tris, Progol, entre otros.

El nuevo embajador de la institución de la suerte, adaptado a una unidad móvil, está pensado para públicos de todas las edades, la invitación a recorrerlo es totalmente abierta, en un horario de 10 de la mañana a las 6 de la tarde.

De acuerdo con el calendario de diciembre de 2025, el punto de arranque fue León, Guanajuato ayer lunes y para mañana miércoles 10, el Museo de la Suerte visitará Celaya, en esa misma entidad y estará ubicado en Jardín Principal de la localidad.

Para el viernes 12 de diciembre visitará Querétaro, Querétaro, y después se trasladará al estado de Hidalgo, donde tiene programadas tres sedes: domingo 14 en Pachuca; martes 16 en Tulancingo y jueves 18 en Tula.

En esta primera etapa de diciembre, está considerado que los recorridos también abarquen Toluca, Estado de México el sábado 20, y concluir esta ruta de arranque en la Ciudad de México los días lunes 22 y miércoles 24.

Esta unidad móvil busca acercar a una institución con más de 255 años de tradición, compartir su orgullo y vocación de ser del pueblo y para el pueblo, llegar a todas las generaciones y reafirmar su papel como patrimonio cultural vivo de México.

