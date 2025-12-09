PAN y PRI califican coche bomba en Michoacán como terrorismo; Morena niega que exista en México

Explosión de vehículo frente a instalaciones de Policía Comunitaria de Coahuayana dejó 5 personas muertas, el 6 de diciembre.

Los coordinadores del PAN y PRI en el Senado de la República calificaron como acto terrorista la explosión de un vehículo en Coahuayana, Michoacán, y acusaron al gobierno de Morena de estar rebasado por la violencia y mantener vínculos con el crimen organizado.

Sin embargo, el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, descartó categóricamente la existencia de terrorismo en México y defendió la reclasificación del delito por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), al señalar que “es parte siempre en un proceso de investigación”.

“Yo no veo que haya terrorismo”, respondió al ser cuestionado si descartaba la existencia de terrorismo en México. Rechazó que se trate de una imposición del crimen organizado sobre el Estado, y de una afrenta directa al gobierno: “No, no, no es un asunto de afrenta al gobierno”.

PAN ve “acto de terror”

En contraste, Ricardo Anaya Cortés, coordinador de los senadores del PAN, fue enfático al caracterizar el ataque: “¿Cómo no va a ser un acto de terror, hacer explotar un vehículo? Pues claro que es un acto de terror, que busca intimidar. Eso es específicamente el terrorismo”.

Anaya también acusó al gobierno de “maquillar las cifras” de violencia: “casualmente, en la misma medida en la que bajan los homicidios, aumentan los desaparecidos, aumentan los homicidios culposos y aumenta esto que ellos llaman otros delitos que atentan contra la vida y contra la integridad corporal”.

“Para el gobierno no hay violencia, para el gobierno no hay delincuencia, para el gobierno tampoco hay terrorismo ”, criticó el panista, quien hizo un llamado urgente: “Nuestro llamado es a que reconozcan el problema porque ese es el primer paso para poderlo resolver”.

Michoacán, “un estado fallido y rebasado”: PRI

Alejandro Moreno Cárdenas, coordinador del PRI, fue contundente: “Eso es terrorismo de Estado, eso es terrorismo criminal”.

El dirigente priista enumeró otras manifestaciones de violencia extrema: “crematorios clandestinos, campos de exterminio como el de Teuchitlán, drones bomba, minas como ha ocurrido en Michoacán y hoy autos bomba”.

“Lo que nosotros señalamos es que el crimen organizado está sembrando el terror en la gente, por eso está estipulado el tema del terrorismo”, explicó Moreno, quien describió a Michoacán como “un estado fallido y rebasado”.

Advirtió: “Los cárteles del crimen organizado son los que mandan en este país, les mandan mensajes claros y contundentes”. Añadió que “prácticamente más del 60 por ciento del territorio nacional” está afectado por estas manifestaciones de violencia.

Alejandro Moreno también señaló las consecuencias internacionales: “Hay alertas para no viajar a distintos estados del país por las distintas embajadas en México, ya sea de Estados Unidos, de Reino Unido, de Francia”, concluyó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr