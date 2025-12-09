SRE: México actúa conforme a tratado con EU para pago de agua

Tras el nuevo amago arancelario de Donald Trump contra México por la deuda de agua que se tiene, el encargado de despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, respondió que el país ha actuado conforme al tratado y en tanto las condiciones hidrológicas lo han permitido.

Durante la conferencia de prensa matutina, el funcionario detalló que uno de los términos del acuerdo de 1944 establece que si en el quinquenio se enfrentan condiciones de sequía, como ha ocurrido en el territorio nacional, se pueden reponer los faltantes en el siguiente ciclo.

“México recibe agua del río Colorado, recibe anualmente un volumen de mil 850 millones de metros cúbicos, como pueden ver recibimos más agua de la que tenemos que proporcionar mediante este tratado. Algo muy importante a decir: México está actuando conforme a lo establecido en el tratado”, dijo.

En ese contexto, expuso que durante 2022 y 2023 se enfrentaron condiciones de sequía extraordinaria que superan los indicadores vistos desde 1953.

Comentó que quedan por pagar mil millones de metros cúbicos por cubrir; sin embargo, subrayó que este año se logró abonar una cantidad de agua que supera los ciclos anteriores.

En el quinquenio que cierra entre 2024 y 2025 se entregaron 572 mil 662 millones de metros cúbicos, lo cual supera por mucho los 57 mil 542 entregados en 2023-2024; a los 89 mil 455 millones en 2022-2023; los 296 mil 365 millones del 2021-2022.

También expuso que el volumen de almacenamiento de México a las presas internacionales, La Amistad y Falcón, se encuentran en niveles muy bajos: al 9 y cuatro por ciento de la capacidad, respectivamente.

Recordó que en abril de este año se dio una reunión para iniciar los acuerdos, la cual fue secundada por otras cuatro reuniones de las cuales la última pactada ya se tenía acordada para este 9 de diciembre.

Enfatizó que se buscará respetar el acuerdo, pero teniendo como eje el respeto al derecho de acceso al agua para consumo humano de la población mexicana.

