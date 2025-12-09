Van más de 3 millones de personas atendidas con Plan de Atención a las Causas: Rosa Icela Rodríguez

Al cumplirse un año de la puesta en marcha de la estrategia de Atención a las Causas, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló que se han brindado atenciones a más de tres millones de personas.

Durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria detalló que se han dado 4 millones 689 mil 150 atenciones a tres millones 69 mil 448 personas.

Asimismo, se han formalizado 338 Comités de Paz, los cuales tienen como objetivo principal mejorar los entornos de las comunidades.

Por medio de la Sedatu se iniciaron obras comunitarias en Sonora; mientras que con el IMSS Bienestar se trabajó en el fortalecimiento de servicios de salud en Pantelhó y Tila.

En ese contexto recalcó la realización de 266 mesas de paz en las 32 entidades federativas

Por parte de la Conade se han realizado 19 mil 311 actividades deportivas, se han ejecutado 79 competencias deportivas y 77 mil atletas han formado parte de esto.

Entre los eventos culturales, subrayó conciertos de Residente, así como la proyección del documental del cantante Juan Gabriel.

Con el plan de Sí al desarme, sí a la paz, se han canjeado ocho mil 700 armas de fuego, de las que cinco mil 88 fueron largas y dos mil 519, cortas. Esto incluyó también cartuchos, granadas entre otros.

