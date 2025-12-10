Exhiben evidencia de ligas de detenido por extorsión con la CATEM.

En redes sociales comenzaron a circular diferentes imágenes en las que aparece Edgar “N”, alias “El Limones” y quien fue detenido por extorsión, con playeras en las que se aprecia el logo de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Delegación Laguna en Durango.

Lo anterior fue interpretado por periodistas como una prueba de una relación de “El Limones” con la organización sindical. También comenzaron a circular fotografías de Edgar “N” junto a José Ramón Enríquez, quien fue candidato por Morena, PT, PVEM a la presidencia municipal de Durango en 2024.

“El Limones” fue ligado a la organización criminal de “Los Cabrera”. ı Foto: Especial.

En el material, el recién detenido también presumió el logo de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Delegación Laguna en Durango.

Edgar “N”, conocido como “El Limones”, fue ligado a la extorsión a comerciantes y campesinos. ı Foto: Especial.

Ligan a “El Limones” con “Los Cabrera”

Al anunciar la captura de Edgar “N”, las autoridades federales aseguraron que éste pertenece a la organización criminal conocida como “Los Cabrera”, ligada al Cártel de Sinaloa.

“Fue detenido en Durango Edgar “N”, alias “Limones”, integrante de la organización criminal conocida como “Los Cabrera””, escribió Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la red social X.

Además, aseguró que su detención es “un golpe directo a las redes de extorsión” de comerciantes y ganaderos, así como a las finanzas del grupo delictivo antes mencionado.

“Durante la acción se aseguraron armas largas, una granada y equipo táctico”, concluyó Omar García Harfuch.

Resultado de labores de inteligencia, en una operación encabezada por @SEMAR_mx, @Defensamx1, @SSPCMexico y @FGRMexico Agencia de Investigación Criminal y con información del Centro Nacional de Inteligencia, fue detenido en Durango Edgar “N”, alias “Limones”, integrante de la… pic.twitter.com/kfqEV5pI8N — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 10, 2025

CATEM se deslinda de “El Limones”, detenido por extorsión

Más tarde, la CATEM emitió un comunicado en el que se deslinda del recién detenido, argumentando que el gremio sindical está conformado por “cientos de miles de trabajadores con principios de honestidad”.

“La integridad de nuestra Confederación es un principio irrenunciable, y se tomarán todas las medidas necesarias para protegerla”, indicó. Añadió que la Confederación fue objeto de señalamientos que calificó como “difamatorios”.

Incluso, el líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, Pedro Haces Barba, rechazó que la CATEM tenga ligas con “El Limones”.

“Como presidente de la CATEM niego rotundamente que el señor ‘Limones’ pertenezca a esta gran Confederación”, dijo en un video publicado en la red social X.

El también legislador federal de Morena afirmó que la CATEM es y ha sido siempre una organización sindical limpia y que ha destacado como pieza fundamental en la protección de los derechos sindicales de sus trabajadores.

Por último, aseveró que, hasta el momento, la única información oficial relacionada con Edgar “N” proviene de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch.

