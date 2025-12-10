Senado aprueba imponer aranceles a países sin tratado comercial con México

El Senado de la República aprobó con 76 votos a favor, de Morena, PT y Verde, cinco en contra de Movimiento Ciudadano y 35 abstenciones del PAN, PRI, Morena y PT, la reforma a diversas fracciones arancelarias de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, que implica modificaciones en 17 sectores productivos estratégicos, tras un intenso debate marcado por acusaciones de precipitación legislativa y advertencias sobre impacto inflacionario.

La reforma contempla mil 463 ajustes a fracciones arancelarias que afectan importaciones valoradas en 39 mil 225 millones de dólares desde países con los que México no tiene acuerdos comerciales .

Los sectores impactados incluyen 141 fracciones de autopartes, 308 en vestido, 398 en textiles, 148 en siderúrgico, 79 en plásticos, 49 en calzado, 37 en juguetes, 28 en muebles y 18 en electrodomésticos.

El 71.2 por ciento de las importaciones afectadas provienen de China, seguido por Corea del Sur, India, Tailandia, Taiwán, Indonesia, Bangladesh, Brasil, Camboya y Turquía.

La votación se produjo horas después de que el pleno avalara con 60 votos a favor y 17 en contra dispensar todos los trámites y saltar la discusión en comisiones, decisión que desató un fuerte enfrentamiento entre las bancadas de Morena y el PAN.

Senado se saltó a comisiones

La Mesa Directiva justificó el carácter de urgente resolución señalando que “los mercados globales atraviesan una fase de alta volatilidad marcada por prácticas desleales de competencia, tensiones geopolíticas y cambios abruptos en la política arancelaria de nuestros principales socios comerciales”.

Agregó que “el interés nacional exige actuar con oportunidad ” y que la iniciativa “no surge de improvisación y de falta de análisis, sino de un proceso ya ampliamente estudiado, discutido y acompañado por el poder ejecutivo y por la Cámara de Diputados”.

El coordinador del PAN, Marco Cortés Mendoza, presentó una moción suspensiva denunciando falta de tiempo para el análisis . “El dictamen apenas llegó hoy en la mañana. Estamos hablando de mil 463 fracciones arancelarias en 17 sectores estratégicos como autopartes, autos ligeros, vestidos, plásticos, electrodomésticos, juguetes, textil, muebles, calzado”, declaró.

Cortés cuestionó directamente a los senadores oficialistas: “¿Quién conoce estos aranceles? ¿Quién los leyó? Porque es falso” . El legislador panista advirtió sobre el impacto inflacionario: “Sí o sí, esto va a generar un incremento de precio, una tasa inflacionaria, claro que los precios van a subir al consumidor final”.

La moción suspensiva del PAN fue rechazada con 67 votos en contra y 19 a favor.

La morenista Yeidckol Polevnsky y la petista Lizeth Sánchez García se sumaron al bloque en abstención.

cehr