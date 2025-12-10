Sheinbaum celebra declaración de Semana Santa en Iztapalapa como Patrimonio Cultural de la Humanidad

La crucifixión, en el Cerro de la Estrella, en Iztapalapa, en imagen de archivo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que la celebración de Semana Santa que se lleva a cabo cada año en Iztapalapa haya sido nombrada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad que concedió la UNESCO.

Al arranque de su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó un reconocimiento a la actual Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien en su anterior cargo fungió como alcaldesa de Iztapalapa.

Asimismo, reconoció al comité local que se involucra en este evento.

“El día de ayer la UNESCO declaró como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, la Semana Santa de Iztapalapa. Es una actividad que tiene muchos años, la desarrolla un comité organizador de la Semana Santa, un comité comunitario, social. Los felicitamos a ellos, por supuesto, a ellas, que ponen aclara a Diego Prieto, que ayudó mucho también como director del INAH a este reconocimiento, que es muy importante para todas y todos los habitantes de Iztapalapa y todos los que son parte de esta gran celebración. Bueno, felicidades”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, esta mañana en Palacio Nacional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR