Video de la Barredora en Tepeaca que impacta en redes

Lo que se sabe del presunto video de la Barredora en Tepeaca

En las redes sociales se está viralizando un impactante video en el que aparece la muerte de tres personas que habrían sido reportadas como desaparecidas en Tepeaca, Puebla y cuyos cuerpos fueron localizados en Nopalucan, zona limítrofe con Tlaxcala.

De acuerdo con la información que se difundió, fue el pasado 3 de diciembre cuando un trabajador de campo encontró los cuerpos en un premio limítrofe entre San Pablo Zitlaltepec y Nopalucan de la Granja, los policías del segundo sitio fueron los que se encargaron del operativo tras el reporte.

Las autoridades informaron que en lugar se encontraron seis cuerpos, de los cuales tres ya fueron identificados como José Luis N y César N yAntonio N, quienes presuntamente fueron secuestrados por un comando armado en la localidad de San José Carpinteros, municipio de Tepeaca, el pasado 27 de noviembre.

El video de la Barredora en Tepeaca

Tras darse a conocer este hallazgo, en redes sociales empezó a circular un video que presuntamente captó la ejecución de las personas, cuyos cuerpos fueron hallados.

En el video que se difunde en Internet, aparece el momento en el que tres hombres son ejecutados, presuntamente por integrantes del Grupo de Operaciones Especiales Mencho, célula de la organización criminal Operativa La Barredora.

Según las imágenes, un sujeto advierte se trata de un presunta “limpia” de personas supuestamente vinculadas con actividades delictivas.

Las autoridades informaron que tras el hallazgo de los restos humanos, también se aseguró una camioneta en Xaloztoc, que contenía identificaciones, cartuchos útiles y otros indicios que vincularían al vehículo con el secuestro ocurrido el pasado 27 de noviembre.

Hasta el momento no se ha dado a conocer más información, ya que las investigaciones continúan llevándose a cabo.

En redes se difunde el video, en sitios ocultos, sin embargo, se espera que en los próximos días se de a conocer más información sobre la investigación de este hecho que está conmocionando en redes sociales.