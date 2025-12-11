CSP: Reforma a Ley Arancelaria no va contra ningún país específico, es para fortalecer economía nacional

La reforma a la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, procesada recientemente en el Congreso y con la que se aplicarán nuevos aranceles a distintos sectores como el textil, no tiene dedicatoria para ningún país, como China, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo mencionó durante su conferencia en Palacio Nacional que la aplicación será para todo aquel país con el que no se tiene algún tratado comercial y sostuvo que el objetivo es reforzar la producción nacional en beneficio de la economía del país.

“No es a China, no está dirigido a China, eso es muy importante. Es a los países con los que no tenemos tratado comercial, porque si no parece que es un asunto en donde México le está poniendo restricciones al comercio, no. Sencillamente por el plan México nosotros definimos una estrategia, ¿qué estrategia? que se produzca más en México”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo este jueves en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum Pardo agregó: “Nuestro interés no es generar conflicto con ningún país del mundo. Respetamos mucho a China y tenemos muy buenas relaciones con ellos”, dijo.

Incluso, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que se entabló diálogo con Corea del Sur y, particularmente con China, para hacerles conocer las razones por las que se inició este plan.

“En la idea, pues de que se siga cumpliendo el plan México, pero que tampoco pues generemos un problema a la economía nacional. Entonces, en ese marco es que se aprobaron por parte del Congreso estos aranceles y nuestra mejor disposición de seguir trabajando con el gobierno de China, de Corea, de los otros países con los que no tenemos un acuerdo comercial”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Además, compartió que al trazar el plan, se sostuvieron reuniones con empresas nacionales y extranjeras con inversiones en México, quienes manifestaron el crecimiento en los precios de algunos artículos, ante lo cual se disminuyeron los aranceles.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR