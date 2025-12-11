En Durango y Coahuila, fuerzas federales detienen a 6 personas relacionadas con una célula delictiva

En alcance al comunicado conjunto de los eventos suscitados en Durango y Coahuila, donde se llevó a cabo la detención de Edgar “N”, identificado como objetivo prioritario y operador financiero de un grupo delictivo, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN) sumaron a este resultado la detención de cinco personas vinculadas con una célula delictiva que opera en la región Laguna.

Durante estos operativos se cumplimentaron órdenes de cateo en diferentes inmuebles, tanto en Durango como en el estado de Coahuila, en los cuales se aseguró armamento, equipo táctico y vehículos.

También se realizó la detención de seis personas (incluida la de Edgar “N”), lo que permitió debilitar la estructura delictiva relacionada con delitos de extracción ilegal y venta de hidrocarburos en Durango, así como con amenazas y extorsiones contra comerciantes y ganaderos de la región, además de lavado de dinero.

Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada, utilizando capacidades técnicas y operativas de inteligencia e investigación, en estricto apego a derecho, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

