Publican en el DOF la reforma a la Ley de Aguas.

Tras aval de Congreso de la Unión

La recién aprobada reforma a la Ley de Aguas Nacionales ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

De esta forma, los nuevos cambios entrarán en vigor el 12 de diciembre del 2025. Entre los principales cambios están:

Implementación de un programa para prevenir el acaparamiento

Tiempos de gracia más claros

Sanciones por traslado ilegal de agua

Incrementan los castigos a funcionarios, con sentencia máxima de 14 años de cárcel

Restricciones a transmisión de derechos

Cambios de uso en actividades agrícolas

De acuerdo con lo expuesto en la discusión realizada en el Congreso de la Unión, la nueva Ley de Aguas busca lo siguiente:

Evitar el acaparamiento

Prevenir la sobreexplotación de los acuíferos

Erradicar el mercado negro de este recurso

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, calificó que los cambios hacen que el agua deje de verse como una mercancía y se reconoce como un derecho humano.

“Estas reformas son un acto de justicia para el pueblo de México: el agua deja de verse como una mercancía y se reconoce como un derecho humano”, escribió el funcionario en las redes sociales.

JVR