Sheinbaum es la 5.a mujer más poderosa del mundo

Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, una de las mujeres más influyentes del mundo

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue reconocida como una de las mujeres más influyentes del mundo, al ocupar el puesto número cinco en la lista Forbes Power Women 2025.

El ranking anual destaca a las 100 mujeres con mayor impacto global en ámbitos como la política, los negocios, la tecnología y las finanzas.

La edición de este año se presenta en un contexto complejo para las mujeres a nivel mundial: pérdidas de empleo comparables a las de la pandemia por Covid-19, el auge de comunidades misóginas en línea y episodios de hostilidad pública hacia periodistas.

El Dato: Ésta es la segunda ocasión en que la Presidenta Claudia Sheinbaum aparece en la lista de Forbes; la primera vez fue el año pasado, donde ocupó la cuarta posición.

Aun así, Forbes subrayó que las líderes incluidas en el ranking representan resiliencia y capacidad de transformación en tiempos turbulentos.

La lista es encabezada por mujeres de la región europea y asiática, por lo que la mandataria es la única de la región de este lado del mundo en aparecer.

La mandataria se encuentra en la quinta posición, detrás de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen; la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde; la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

100 mujeres son reconocidas por Forbes en el ranking mundial

Forbes destacó a Sheinbaum Pardo por haber sido elegida como la primera mujer Presidenta de México e incluso describe el hecho como una “victoria aplastante” en junio de 2024 y la reconoce por ser la primera mandataria de origen judío.

También se destacó su formación profesional como científica “destacada”, con un doctorado en ingeniería energética, y que además se encuentra entre los científicos y formuladores de políticas que comparten el Premio Nobel de la Paz de 2007 por su participación en un panel de ciencia climática de las Naciones Unidas.

En el escenario internacional, se describe que la “relocalización” coloca a la Presidenta de México en el centro de la transformación manufacturera de América del Norte. Con el proyecto de atraer mayores inversiones al país, se asegura, han producido en la estabilidad manufacturera a nivel global.

Recientemente, la mandataria también fue reconocida por The New York Times en la lista de las personas con mayor estilo, por la vestimenta que porta.

Consultada sobre el tema durante su conferencia de prensa, la mandataria agradeció el reconocimiento, pero insistió en que éste reconocimiento debe dirigirse a las artesanas indígenas que elaboran los bordados que porta en sus vestidos.

“Lo agradezco, obviamente, siempre hay que agradecer los reconocimientos; pero a quien hay que agradecer es a las artesanas indígenas mexicanas, por lo que dan a México, por su creatividad, por la belleza con la que bordan, porque en cada bordado no solamente hay mucho trabajo, hay tradición, hay historia, hay legado, sino que además, cada bordado representa algo que diseñó y que pensó una mujer, principalmente indígena”, dijo.

Compartió que, además, durante sus recorridos por el país recibe huipiles y otras prendas que utiliza.

Además, cuenta con la colaboración de una costurera de San Pedro Mártir y de Tlaxcala para la elaboración de los vestidos que utiliza en ocasiones especiales, como el del 15 de septiembre.

