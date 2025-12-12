Caída del Limones destapa red delictiva y salpica a la CATEM

La reciente captura de Édgar Rodríguez Ortiz, alias El Limones, acusado de extorsionar a comerciantes y ganaderos de Coahuila y Durango y asociado a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), ha ventilado supuestos vínculos de esta organización sindical con actividades delictivas en los estados donde operan.

Aunque la CATEM ha negado estos vínculos y acusado una campaña sucia en su contra, otros personajes ligados a su organización han sido señalados por estar involucrados en delincuencia organizada, homicidios y, particularmente, extorsión: el común denominador en los casos.

El Dato: Se presume que El Limones se encuentra en el segundo nivel de la estructura criminal de Los Cabrera, por debajo de José Luis Cabrera Sarabia, alias El 03 y/o El 300.

A Édgar Rodríguez, alias El Limones, se suma José Manuel R. M., conocido como El Cochambres, también vinculado a la CATEM por la prensa en Oaxaca. Fue detenido el pasado 22 de mayo en la capital de ese estado, tras un accidente vial, donde las autoridades se percataron que tenía varias órdenes de aprehensión por homicidio, extorsión, secuestro, cobro de piso, trasiego de drogas, portación ilegal de armas de fuego, amenazas y narcomenudeo.

En septiembre pasado, la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) cateó las oficinas de la CATEM en esa entidad, a cargo del líder regional Nassael Armando Cobián Duarte, acusado por cámaras empresariales de usar el sindicalismo como fachada de extorsión. El cateo ocurrió después de que empresarios de la región de La Laguna pidieron la intervención de la Presidenta Claudia Sheinbaum para frenar las presuntas extorsiones y cobros de piso atribuidos a la CATEM.

No obstante, hasta la fecha no hay cargos formales contra Cobián Duarte; incluso se ha deslindado públicamente de las acusaciones y ha señalado que se trata de una campaña de desprestigio contra su persona y la dirigencia del sindicato en su región.

“Hoy hacemos un llamado a la ciudadanía para que no se deje llevar por este tipo de sujetos, que sin ningún sustento acusa; no muestran una sola denuncia presentada ante la autoridad”, dijo el dirigente en conferencia de prensa.

En redes sociales circula una especie de narcocorrido publicado por la página de Facebook Unión Ciudadana contra la Delincuencia Coahuila, en el que se identifica a Cobián Duarte como El Muñeco. El tema musical fue difundido junto con una serie de fotografías que muestran presuntos respaldos a El Limones, así como imágenes donde aparece junto a políticos locales de distintos partidos.

Los reportes periodísticos también han señalado a la organización sindical por acumular acusaciones de extorsión en al menos seis estados, aunque no han sido formales.

En Las Choapas, Veracruz, un chatarrero aseguró que dos líderes locales de la CATEM lo secuestraron por negarse a pagar una extorsión de decenas de miles de pesos como derecho de piso. En Querétaro, trabajadores de la empresa Kimtech acusaron a líderes locales de cobrar cuotas sin brindar representación legal.

En Oaxaca, trascendió que la Fiscalía investiga a líderes de la CATEM y otros sindicatos por la desaparición de cuatro comerciantes que buscaban vender en el municipio de Ocotlán; incluso el gobernador oaxaqueño, Salomón Jara, acusó públicamente a la organización de extorsionar tortillerías en varios municipios.

La CATEM fue fundada en 2010 y actualmente agrupa a unos mil 200 sindicatos, según su página oficial. Durante décadas, mantuvo un vínculo con el PRI, pero en 2018 ingresó a las filas de Morena con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador.

El supuesto vínculo de El Limones con la CATEM pone sobre la mesa el papel que pueden llegar a jugar los sindicatos en torno a posibles relaciones con el crimen organizado, ya que, al estar conformados por amplias bases de trabajadores, su poder político y económico es relevante.

Así lo explica el experto en seguridad David Saucedo, quien señala que organizaciones como la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y la Confederación Nacional Campesina (CNC) han sido vinculadas con actividades ilícitas como narcotráfico, huachicol o robo de ganado.

“Esto no es nuevo; lamentablemente, las organizaciones sindicales son estructuras muy corruptas que tienen un pie en el crimen organizado”, afirmó.

Saucedo explica que el deslinde de la CATEM respecto de El Limones responde a una situación que se le salió de control: “(La organización) no pudo, no quiso o no supo cómo poner un freno”.

Por su parte, René Cáceres, investigador de la Universidad Rosario Castellanos, señaló que, si bien esta detención es resultado de un amplio operativo y labores de inteligencia del Gobierno federal, también puede considerarse una de las primeras acciones derivadas de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, un delito que, además, se persigue de oficio con la nueva ley aprobada en la materia.

“Es uno de los primeros golpes y, con esto, se demuestra que la estrategia funciona y que se va a llevar a cabo en esos términos”, apuntó.

Cáceres enfatizó que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las fiscalías estatales determinar los vínculos formales entre el detenido y la estructura sindical.

“Las instituciones deben hacer lo conducente en términos de investigar la pertenencia o no de El Limones al sindicato. Hasta que eso no suceda, todo son especulaciones”, afirmó.

Congelan cuentas a capo y detienen a otros cinco

› Por Ángel Molina

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Édgar Rodríguez Ortiz, El Limones, y personas de su círculo cercano, según fuentes oficiales, en seguimiento a las investigaciones coordinadas por el Gabinete de Seguridad contra la estructura criminal de quien ha sido asociado a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en La Laguna, e identificado por autoridades como operador financiero, jefe de plaza y objetivo prioritario del grupo criminal Los Cabrera.

En la operación, las autoridades bloquearon empresas de giro inmobiliario, servicios integrales e ingeniería, que presentaban patrones financieros irregulares con aparentes recursos de procedencia ilícita.

Los reportes detallaron que se trata de empresas “fachada”, además de ser utilizadas para simular pagos de nómina y realizar operaciones de compraventa de vehículos de lujo, pagos en efectivo y transferencias fraccionadas, sin actividad económica real identificada.

2 órdenes de cateo se ejecutaron en Coahuila y Durango

De acuerdo con las investigaciones, El Limones lideró una red que imponía cuotas a comerciantes, productores agropecuarios, transportistas y negocios de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, operando como brazo financiero de la célula vinculada al Cártel de Sinaloa.

El Gabinete de Seguridad también informó que, como parte del operativo se ha detenido en Durango y Coahuila a cinco presuntos integrantes de la célula criminal que lideraba Rodríguez Ortiz. La célula operaba en la región de La Laguna y en Durango capital, donde El Limones se movía con abierta interlocución política y social, lo que facilitó la penetración del grupo criminal en circuitos económicos legales.