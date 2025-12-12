Juez declara legal detención de ‘El Limones’ y cinco cómplices de Los Cabrera

Detienen a "El Limones" y cinco presuntos integrantes de Los Cabrera permanecerán en prisión federal

Un juez federal declaró legal la detención de Edgar “N”, mejor conocido como “El Limones”, y cinco presuntos integrantes de la célula criminal Los Cabrera, quienes permanecerán recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

La audiencia inicial de los detenidos fue diferida para este fin de semana, luego de que tanto los inculpados como la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada solicitaran que los imputados cuenten con abogados particulares, antes de formular las imputaciones correspondientes ante un juez de control.

Las autoridades federales informaron que la detención de “El Limones” se llevó a cabo el pasado 10 de diciembre en la ciudad de Durango, como parte de un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Edgar “N” es señalado por las autoridades como presunto jefe de plaza y operador financiero de la organización criminal Los Cabrera, con operaciones en la región de La Laguna —que comprende partes de Durango y Coahuila— y presuntos vínculos con estructuras delictivas afines a grupos del crimen organizado más amplios.

Ese mismo operativo permitió la detención de cinco personas adicionales, identificadas como colaboradores de El Limones, tras cateos en distintas localidades de Durango y Coahuila, donde se desplegaron acciones tácticas para capturar a quienes serían parte de la estructura delictiva.

Autoridades federales han señalado que esta acción representa un golpe directo a las redes de extorsión en la región, pues el grupo criminal al que se les relaciona estaría implicado en amenazas y cobro de cuotas a comerciantes, ganaderos y agricultores, además de otras actividades ilícitas que forman parte de la investigación en curso.

Con la declaración de legalidad de la detención, la Fiscalía podrá avanzar en la integración de la carpeta de investigación y en la formulación de cargos formales una vez que los abogados particulares comparezcan en las audiencias programadas.

