Trasladan a ‘Limones’ y cinco personas más a El Altiplano

Edgar Rodríguez Ortiz, alias “Limones”, presunto jefe de plaza de la célula criminal “Los Cabrera” del Cártel de Sinaloa, y secretario de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), fue recluido en el penal federal de máxima seguridad de El Altiplano junto con cinco integrantes de su organización, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como parte de la Estrategia Nacional Contra la Extorsión.

El operador criminal, capturado días atrás en Durango por elementos federales, ocupaba el segundo nivel en la estructura delictiva ligada a Ismael “El Mayo” Zambada, donde recibía instrucciones directas de José Luis Cabrera Sarabia, conocido como “El 03” o “El 300”, de acuerdo con información de las autoridades federales.

Las investigaciones revelan que Rodríguez Ortiz, quien operaba en la zona de La Laguna duranguense, recibió depósitos millonarios sin origen justificado y realizó múltiples transferencias a empresas vinculadas con operaciones de lavado de dinero. Además, participó activamente en la compraventa de inmuebles, vehículos de lujo, joyas, relojes y juegos de apuesta.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ejecutó el bloqueo de cuentas bancarias de diversas personas del círculo cercano de “Limones”, así como de empresas con distintos giros —incluyendo inmobiliarias y servicios de ingeniería— que presentaban patrones financieros irregulares y características propias de empresas fachada.

Estas compañías, según el reporte oficial, eran utilizadas para simular pagos de nómina, realizar transacciones de vehículos de lujo, efectuar pagos en efectivo y canalizar transferencias hacia empresas sin actividad económica real identificable, con recursos de aparente procedencia ilícita.

