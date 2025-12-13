Confirman 1er caso de H3N2 en México; no es de peligro, advierten

Un día después de rechazar su presencia en el país, ayer, la Secretaría de Salud (Ssa) informó que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) confirmó el primer caso de influenza virus A H3N2 subclado o variante K en una persona. Este padecimiento es también llamado “supergripe”, debido al potencial contagioso y síntomas que provoca.

La dependencia informó en un comunicado el caso del paciente, quien no obstante respondió al tratamiento ambulatorio con medicación antiviral y se encuentra recuperado. Agregó que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) mantiene un monitoreo y análisis permanente para detectar oportunamente cualquier eventual contagio.

El Dato: Según un estudio de la revista Virology, el virus se detectó por primera vez en cerdos de Colombia, por lo que concluyó que éste se originó en humanos y se adaptó.

Además, puntualizó que esta nueva variante de la influenza “presenta características similares a las de la influenza estacional que circula cada año”, por lo que su manejo clínico es el mismo y la vacunación es la principal medida de prevención.

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos, Japón, Reino Unido y Canadá mantienen activa una alerta epidemiológica ante la expansión de la influenza H3N2 subclado K, una variante del virus que ha mostrado mayor capacidad de transmisión y una respuesta reducida a la vacuna estacional.

Según el reporte más reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), hasta el 15 de noviembre EU había registrado al menos 650 mil casos, siete mil 400 hospitalizaciones y 300 muertes asociadas durante la presente temporada.

La H3N2 es una de las variantes más “agresivas” del virus de la influenza tipo A. De acuerdo con el Centro Nacional de Información Biotecnológica (NIH), ha sido responsable de una de las tres pandemias de influenza registradas en el último siglo.

La Ssa exhortó a la población a acudir a los centros de salud y unidades médicas del sistema para obtener las vacunas correspondientes a la temporada invernal.

Asimismo, subrayó también la relevancia del diagnóstico temprano, el fortalecimiento de las medidas de prevención y control, la disponibilidad de antivirales para grupos de riesgo y la investigación y notificación inmediata de eventos respiratorios inusuales, conforme al Reglamento Sanitario Internacional.

Alejandro Macías, infectólogo, excomisionado de influenza y catedrático de la Universidad de Guanajuato, habló sobre la confirmación del primer caso de influenza H3N2 en México.

Dijo que este tipo de influenza se da en interiores mal ventilados, como el transporte público; sin embargo, no es diferente al virus que circula cada año.

En entrevista para Al Mediodía con Solórzano, que se transmite por las redes sociales de La Razón, el experto hizo un llamado a la población a vacunarse.

Señaló que no hay evidencia de que este virus sea una influenza más grave; sin embargo, dijo, ésta se transmite con más facilidad. Indicó que, aunque las personas imunizadas de todos modos se pueden infectar, éstas no se agravan y tampoco corren el riesgo de morir: “La vacuna de todos modos te va a servir”.

El especialista aseguró que es posible que una persona pueda enfermar de influenza y Covid al mismo tiempo, y se le conocen en la medicina como infecciones mixtas por virus, por lo que no son raros estos padecimientos.

“Ahora hay cada vez más capacidad de hacer esos diagnósticos, un porcentaje nada despreciable son por dos o tres virus distintos, inclusive lo que antiguamente llamaba una neumonía cuata”, comentó Macías, quien pronosticó que muy probablemente se va a reactivar el Covid en México, junto con esta nueva subclave.

“Vamos a tener virus sincital respiratorio, ese ya está circulando de hecho y vamos a tener muy probablemente un nuevo pico de Covid-19, porque el último lo vimos por ahí de junio. Entonces, es algo que ocurre cada año y en esta ocasión va a seguir ocurriendo, probablemente con más intensidad”, consideró el epidemiólogo de la UNAM.

Aunque la mayoría de los casos graves se han registrado fuera de México, especialistas advierten que su llegada es cuestión de tiempo debido a la temporada invernal y al constante flujo internacional de viajeros.

La transmisión de la influenza H3N2 ocurre igual que la influenza estacional. Según la Ssa, el contagio sucede por gotitas de saliva que expulsa una persona enferma al toser, hablar o estornudar.

También por contacto directo, como saludar de mano o dar un beso, a través de superficies contaminadas, incluidas manos, manijas, barandales, juguetes, telas o pañuelos, y al tocarse ojos, nariz o boca después de haber tenido contacto con el virus.

Mientras tanto, el aumento de casos en Gran Bretaña ha ocasionado la suspensión de clases en algunos colegios, además de un llamado a utilizar mascarillas, sobre todo en algunos recintos de salud que han registrado “incidentes críticos”, según reportó Daily Mail.

El NHS (Servicio Nacional de Salud) del Reino Unido dio inicio a una campaña informativa para combatir los virus respiratorios de la época e instó a la población a cubrirse la nariz y boca con pañuelos al toser o estornudar.

Así afecta la supergripe