Entre problemas

Con la novedad de que el Órgano de Administración Judicial entró en su receso de fin de año, no sin antes su actual presidente, Néstor Vargas, presentar un informe sobre lo hecho por esa institución, creada a partir de la Reforma Judicial, en sus primeros 100 días. Nos dicen que el funcionario no desaprovechó la ocasión para dar un raspón al extinto Consejo de la Judicatura, que encabezó Norma Piña, por haber dejado, según acusó, un déficit de 14 mil millones de pesos para la operación financiera del PJ, faltas graves de mantenimiento a inmuebles y carencia de recursos materiales para la labor jurisdiccional. Sin embargo, el funcionario dio cuenta de que ya están empezando a recomponer el camino. El caso, nos comentan, es que no pasó mucho tiempo para que se denunciara que sin previo aviso, ese mismo OAJ acaba de recortar salarios a jueces y magistrados de carrera que ostentan cargos que se renovarán en 2027. Así que pendientes del nuevo problema a enfrentar, éste ya no heredado, nos advierten.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Montañas de basura