Frente Frío HOY: ¿en cuál vamos y qué estados afectará este 14 de diciembre?

Te decimos en qué frente frío vamos y cuántos se esperan en México.

Desde septiembre, México comenzó a sentir los embates de las bajas temperaturas provocadas por los frentes fríos que, afectan, principalmente, a estados al norte de la República.

A unos días del inicio oficial del invierno, el próximo 21 de diciembre, autoridades meteorológicas prevén que predominen las temperaturas mínimas en gran parte del territorio mexicano debido a los efectos de los sistemas frontales hasta los primeros meses de 2026.

No obstante, antes de entrar a un nuevo año el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé la llegada de más frentes fríos en el últimos mes de 2025; por eso, en La Razón de decimos en qué sistema vamos y cuántos faltan en lo que resta del año.

¿En qué frente frío vamos y cuántos faltan antes de que termine el 2025?

Antes de arrancar la tercera semana de diciembre, se aproximará al país el frentes frío número 21 de la temporada, provocando bajas temperaturas, lluvias y chubascos, así como caída de nieve o aguanieve en zonas serranas al norte de México.

Con el ingreso del nuevo frente frío, previsto para este domingo 14 y lunes 15 de diciembre, suman 21 los sistemas frontales registrados desde septiembre hasta la fecha.

Al respecto, cabe recordar que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó un total de 48 frentes fríos entre septiembre de 2025 y mayo de 2026.

Así, se registraron 4 frentes fríos en septiembre, 7 en octubre y 6 en noviembre. Para el último mes del año se espera la llegada de 7 sistemas.

Frentes fríos registrados en México al 13 de diciembre de 2025. ı Foto: SMN

En tanto, para los primeros cinco meses del próximo año se prevén 25 frentes fríos:

6 en enero

5 en febrero

6 en marzo

5 en abril

3 en mayo

¿Qué estados afectará el Frente Frío 21?

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para la madrugada del domingo 14 y el lunes 15 de diciembre la masa de aire polar que impulsa al frente frío 21 provocará bajas temperaturas en entidades al norte, noreste, oriente, centro y sureste de la República.

Este domingo, una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, combinada con el ingreso de humedad del mar Caribe, provocará:

Lluvias fuertes a muy fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Asimismo, canales de baja presión, combinados con el ingreso de humedad del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, provocarán:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas al cetro de Tamaulipas y norte y este de Chiapas

Para el lunes 15 de diciembre, las condiciones para lluvia se mantendrán en Campeche, Yucatán y Quintana Roo; sin embargo, comenzarán a sentirse los efectos del frente frío 21.

A partir del lunes, la masa de aire ártico y el desplazamiento del frente frío 21 provocará temperaturas mínimas al norte, noreste, centro, oriente y sureste del país, con principales afectaciones en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas

📰 #ComunicadoCNPC:



𝗚𝗼𝗯𝗶𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗱𝗲 𝗠𝗲́𝘅𝗶𝗰𝗼 𝗲𝗺𝗶𝘁𝗲 𝗹𝗹𝗮𝗺𝗮𝗱𝗼 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗲𝗳𝗲𝗰𝘁𝗼𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗳𝗿𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗳𝗿𝗶́𝗼 𝟮𝟭.



🔗 https://t.co/I93kf1KdcD pic.twitter.com/5VzwAnE6FX — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) December 14, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr