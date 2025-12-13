Lupa a licitación de medicinas

Nos hacen ver que las miradas están puestas en torno a los resultados de la compra consolidada de medicamentos para el año entrante por parte de Birmex, luego de que se difundieran versiones de que más de la mitad de las claves por adjudicar habrían quedado desiertas. Y es que hay ya quien está encendiendo alertas ante la posibilidad de que se repita un escenario de posible desabasto. Es sabido que una de las principales críticas que se han venido dando en temas de salud no son por vacunas o programas de atención a sectores vulnerables sino por el hecho de que no se ha podido consolidar un modelo de compras eficaz. El sexenio pasado, el que existía hasta el momento, se suprimió y no pudo ser remplazado. Ya se conoce la historia del fallido Insabi o de la UNOPS, el organismo de la ONU que fue contratado para que resolviera la corrupción en las compras. Ninguno pudo con el paquete.