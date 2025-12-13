Encendida protesta, nos comentan, la que ayer realizaron trabajadores de limpia de la Ciudad de México que exigen ejercer derechos sindicales para acceder a prestaciones laborales. Y es que resulta que poco más de un centenar de ellos llegó a bordo de camiones repletos de basura que vaciaron sobre la calle Fray Servando Teresa de Mier frente a las instalaciones de frente a la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo del gobierno capitalino. Demandaban que se instalara una mesa para negociar sus exigencias. Sin embargo, ante la falta de respuesta, decidieron prenderle fuego a los desechos y lanzar objetos al inmueble que dejaron destrozado en su planta baja. Nadie intervino para detenerlos. Tras ello, abordaron las unidades en las que llegaron, pero dejaron sobre la vialidad las montañas de basura. Más de tres horas tomó a otras cuadrillas del gobierno limpiar el estropicio que los inconformes en cualquier momento podrían repetir. Uf.

