Premio Nacional de Buenas Prácticas en DDHH 2025 reconoce labor educativa en CDMX: Mario Delgado

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, reconoció a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) por haber obtenido el Premio Nacional de Buenas Prácticas en Derechos Humanos 2025, otorgado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la categoría Atención a Quejas.

Recordó que uno de los 100 compromisos de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es garantizar el respeto pleno a los derechos y combatir la discriminación. Por ello, dijo, es fundamental seguir fortaleciendo las prácticas que aseguren en el sector educativo el ejercicio efectivo de los derechos humanos.

Subrayó que la Nueva Escuela Mexicana (NEM) es un proyecto humanista que reconoce la dignidad de todas y todos los integrantes del Sistema Educativo Nacional (SEN), colocando estos principios en el centro de la transformación educativa.

“Los derechos humanos no son un discurso; son una práctica cotidiana que debemos garantizar en cada aula, en cada plantel y en cada decisión educativa” Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP



Al recibir el galardón de manos de la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, el titular de la AEFCM, Luciano Concheiro Bórquez, afirmó que este reconocimiento es resultado del trabajo comprometido de todas y todos los servidores públicos, cuya labor ha sido garantizar una atención sensible, oportuna y con pleno respeto a los derechos humanos de la comunidad educativa de la Ciudad de México.

En el recinto legislativo del Senado de la República, Concheiro Bórquez destacó que la NEM se edifica con la participación de maestras, maestros, estudiantes y familias; sin embargo, la transformación educativa también exige instituciones capaces de escuchar, atender y resolver con responsabilidad las inquietudes de su comunidad.

Este premio, dijo, confirma que la NEM avanza no solo en materia pedagógica, sino también en la construcción de una escuela sensible, democrática y crítica, donde el respeto a los derechos humanos es principio rector y práctica cotidiana.

Resaltó que la AEFCM asume esta distinción como un compromiso para continuar impulsando acciones preventivas, fortalecer la cultura de la legalidad y garantizar entornos escolares libres de violencia y discriminación.

Finalmente, expresó su reconocimiento a la SEP, así como a las dependencias federales y del Gobierno de la Ciudad de México, cuyo acompañamiento fortalece el trabajo institucional y contribuye a consolidar una educación basada en la dignidad, el respeto y los derechos humanos para todas y todos.

La presidenta de la CNDH subrayó que este Premio Nacional se otorga con la convicción de que los derechos humanos son fruto de luchas históricas orientadas a garantizar mejores condiciones de vida, mayor libertad, justicia, igualdad, paz y democracia; “en una palabra: dignidad”, afirmó.

