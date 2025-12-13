Prisión a El Limones

Con la novedad de que una juez dictó ayer prisión preventiva a Edgar N conocido como El Limones y a cinco coacusados más, al tiempo que se conoció que serán procesados por los delitos de delincuencia organizada, secuestro, extorsión y aportación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. La detención del presunto grupo delictivo sacudió a la central sindical conocida como CATEM, luego de que se conocieran imágenes en las que el ahora detenido porta los emblemas de esa agrupación y en los que es identificado incluso como dirigente local en la zona de La Laguna, en Durango y Coahuila. Se espera que hoy en los juzgados del penal del Altiplano se lleve a cabo la audiencia formal de imputación. También hay quien espera que, en algún momento, la central de trabajadores pudiera dar a conocer medidas para fortalecer sus controles internos y así evitar que haya quien use a la organización para cometer ilícitos, nos dicen.