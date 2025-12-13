Reconocimiento al Ejército

Importante reconocimiento, nos comentan, el que hizo ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum al Ejército mexicano. Y es que la mandataria dio cuenta de que ayer acudió, en compañía del secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, a la Base Aérea Militar, el Centro Nacional de Adiestramiento y el criadero de ganado en el Campo Militar de Santa Gertrudis, en Chihuahua. “Convivimos con las familias de las y los elementos que viven en esta región. Nuestras Fuerzas Armadas están formadas por hombres y mujeres valientes, quienes entregan su esfuerzo, su honor y su vida por amor al pueblo y a la patria. Son un orgullo”, publicó la mandataria en las benditas redes, y difundió imágenes en las que aparece al lado de niños que son cuidados en las instalaciones militares por mujeres que también aparecen en las fotos. Hoy la Jefa del Ejecutivo tendrá actividades en el municipio Guadalupe y Calvo, relevante por temas de inseguridad, nos comentan.