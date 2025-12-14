Estas son las marchas y bloqueos para este 15 de diciembre

Este domingo 14 de diciembre se llevaron a cabo marchas de la “Generación Z” en diversos puntos del país, y a diferencia de la primera, en esta ocasión la afluencia de personas fue menor.

El colectivo “Generación Z” realizó diversas convocatorias como parte de una jornada nacional, y estas se realizaron en distintas entidades como Ciudad de México, Michoacán, Guadalajara, Monterrey, Hermosillo, Puerto Vallarta, Los Cabos, Aguascalientes, Durango y Chihuahua.

Algunas figuras políticas señalaron que esta marcha habría sido una farsa, debido a que, a diferencia de la primer convocotaria, en esta ocasión no se contó con la participación de miles de personas.

TE RECOMENDAMOS: Tras resultados de segunda vuelta Sheinbaum felicita a José Antonio Kast por triunfo en elecciones presidenciales de Chile

Para este lunes 15 de diciembre se tienen programadas distintas movilizaciones, por lo que se recomienda a las personas permaneces atentas a la información oficial y prevenir posibles afectaciones viales.

#PrecauciónVial | Manifestantes realizan alto momentáneo sobre Eje Central Lázaro Cárdenas a la altura de 5 de Mayo. Consulte aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/8E15dpAyE7 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 14, 2025

Marchas y bloqueos lunes 15 de diciembre

El 8 de diciembre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE), de la Sección VII Chiapas, informó que este lunes se realizará una marcha estatal en la que participarán los trabajadores de la educación activos y jubilados del bloque democrático.

Esta marcha estatal comenzará a las 9:00 horas de este lunes 15 de diciembre en la Fuente Diana Cazadora y se dirigirá hacia el Zócalo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, “en el marco de la Conmemoración del 46 aniversario de la CNTE, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”.

SNTE-CNTE Sección VII Chiapas ı Foto: Redes Sociales

Asimismo, Redes Sociales Sindicales y Fuerza Sindical emitió un comunicado por medio de sus redes sociales, en el que emitieron una propuesta para que las y los trabajadores de la Ciudad de México realicen una movilización pacífica este lunes a partir de las 8:30 horas.

Pese a que esta movilización no ha sido confirmada, de acuerdo con el comunicado se realizará para exigir atención y respuesta a las demandas laborales, sindicales y de nivelación y diversas problemáticas de los trabajadores del Gobierno de la CDMX.

Comunicado no oficial SUTGCDMX ı Foto: Redes Sociales

Además, este lunes el Frente por la vivienda joven emitió una convocatoria para realizar una movilización para exigir el rerecho a la vivienda, y esta comenzará a las 12:30 horas en el Antimonnumento por los 43 estudiandes de Ayotzinapa, y se dirigirá hacia el Congreso de la CDMX.

Se recomienda a la ciudadanía permanecer atenta a los canales oficiales e información emitida por las autoridades correspondientes para evitar afectaciones en sus trayectos y planear sus rutas con antelación.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.