Estas son las marchas y bloqueos para este 15 de diciembre

Este domingo 14 de diciembre se llevaron a cabo marchas de la “Generación Z” en diversos puntos del país, y a diferencia de la primera, en esta ocasión la afluencia de personas fue menor.
El colectivo “Generación Z” realizó diversas convocatorias como parte de una jornada nacional, y estas se realizaron en distintas entidades como Ciudad de México, Michoacán, Guadalajara, Monterrey, Hermosillo, Puerto Vallarta, Los Cabos, Aguascalientes, Durango y Chihuahua.
Algunas figuras políticas señalaron que esta marcha habría sido una farsa, debido a que, a diferencia de la primer convocotaria, en esta ocasión no se contó con la participación de miles de personas.
Para este lunes 15 de diciembre se tienen programadas distintas movilizaciones, por lo que se recomienda a las personas permaneces atentas a la información oficial y prevenir posibles afectaciones viales.
Marchas y bloqueos lunes 15 de diciembre
El 8 de diciembre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE), de la Sección VII Chiapas, informó que este lunes se realizará una marcha estatal en la que participarán los trabajadores de la educación activos y jubilados del bloque democrático.
Esta marcha estatal comenzará a las 9:00 horas de este lunes 15 de diciembre en la Fuente Diana Cazadora y se dirigirá hacia el Zócalo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, “en el marco de la Conmemoración del 46 aniversario de la CNTE, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”.
Asimismo, Redes Sociales Sindicales y Fuerza Sindical emitió un comunicado por medio de sus redes sociales, en el que emitieron una propuesta para que las y los trabajadores de la Ciudad de México realicen una movilización pacífica este lunes a partir de las 8:30 horas.
Pese a que esta movilización no ha sido confirmada, de acuerdo con el comunicado se realizará para exigir atención y respuesta a las demandas laborales, sindicales y de nivelación y diversas problemáticas de los trabajadores del Gobierno de la CDMX.
Además, este lunes el Frente por la vivienda joven emitió una convocatoria para realizar una movilización para exigir el rerecho a la vivienda, y esta comenzará a las 12:30 horas en el Antimonnumento por los 43 estudiandes de Ayotzinapa, y se dirigirá hacia el Congreso de la CDMX.
Se recomienda a la ciudadanía permanecer atenta a los canales oficiales e información emitida por las autoridades correspondientes para evitar afectaciones en sus trayectos y planear sus rutas con antelación.
