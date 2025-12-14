Marcha Generación Z HOY 14 de diciembre: Sigue lo más relevante al momento

Colectivo Generación Z México convocó a una nueva jornada nacional de protestas bajo el lema “Marcha del silencio / No hay nada que celebrar”. Una decena de ciudades en el país se sumó a la manifestación, si bien es en Ciudad de México donde se espera la protesta más grande.

12:40 hrs. Registran baja afluencia

La marcha continúa su camino sobre Eje Central Lázaro Cárdenas a la altura de 5 de mayo. con dirección al Zócalo de la Ciudad de México. Reportan alrededor de 120 personas en el contingente.

#PrecauciónVial | Manifestantes realizan alto momentáneo sobre Eje Central Lázaro Cárdenas a la altura de 5 de Mayo. Consulte aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/8E15dpAyE7 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 14, 2025

11:25 hrs. Inicia marcha “Generación Z” en CDMX

Pese a que se reporta baja afluencia en la marcha de este domingo en CDMX, comparada con la del mes pasado, la movilización inició conforme a lo previsto.

⚠️ Inicia marcha partiendo del Ángel de la Independencia con rumbo a Av. Hidalgo y Angela Peralta.

Vanguardia sobre Av. Paseo de la Reforma y Génova.



🔀Alternativa vial: Av. Circuito Interior y Av. Chapultepec.#MovilidadCDMX #OjosDeLaCiudad #C5CorazónDeLaCDMX — C5 CDMX (@C5_CDMX) December 14, 2025

11:00 hrs. Llegan primeros colectivos a Paseo de la Reforma

Primeros contingentes de manifestantes se reúnen en Paseo de la Reforma, en la zona Centro de la CDMX.

#PrecauciónVial | Manifestantes se concentran sobre Paseo de la Reforma al Oriente a la altura de Florencia, se prevé realicen marcha rumbo a circuito Plaza de la Constitución. Consulte aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/Cln8OzLT2X — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 14, 2025

08:00 hrs. Metro CDMX cierra estaciones cercanas al Centro Histórico

El Metro de la Ciudad de México anunció el cierre hasta nuevo aviso de las estaciones Zócalo/Tenochtitlán y Allende, que conectan con la Plaza de la Constitución.

Para llegar al Centro, recomendó como alternativa las estaciones:

Pino Suárez (Líneas 1 y 2)

Bellas Artes (Líneas 2 y 8)

San Juan de Letrán (Línea 8)

#AvisoMetro: Las estaciones Zócalo/Tenochtitlan y Allende permanecen cerradas hasta nuevo aviso. Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas las estaciones Pino Suárez (Líneas 1 y 2), Bellas Artes (Líneas 2 y 8) y San Juan de Letrán (Línea 8). Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 14, 2025

Protestan con ‘Marcha del silencio’ en México, convocados por colectivo Generación Z

El colectivo Generación Z México convocó a una nueva jornada nacional de protestas para este domingo 14 de diciembre, bajo el nombre de “Marcha del silencio” y el lema de “No hay nada que celebrar”.

El segundo responde al evento masivo celebrado la semana pasada en el Zócalo de la Ciudad de México en donde simpatizantes de Morena celebraron los siete años del inicio de la Cuarta Transformación.

Mientras que la convocatoria a esta nueva jornada de protestas ocurre un mes después de la controversial marcha del 15 de noviembre, organizada por el mismo colectivo, que dejó varias personas heridas y detenidas, si bien reunió a 17 mil inconformes.

❌ Nosotros iniciamos la marcha, pero la ciudadanía entera la termina ❌



No es lucha de una generación, es la defensa de nuestra tierra 🇲🇽 Este 14 de Dic. ¡ÚNETE! 🦅👊 #MovimientoZ #NoMasViolencia #MexicoDespierta #NadaQueCelebrar #14D #GeneraciónZ pic.twitter.com/pAEfaSemJy — Generación Z México 🇲🇽 (@generacionz_mx) December 12, 2025

Ahora, el colectivo Generación Z México llamó nuevamente a la ciudadanía a manifestarse, en una jornada que prometen será pacífica, pero con alcance nacional, pues al menos 12 ciudades en el norte, centro y sur del país confirmaron su adhesión.

En Ciudad de México, la marcha irá desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino, en donde se realizará la instalación de un tendedero público con denuncias. De acuerdo con cifras preliminares de autoridades capitalinas, prevén la asistencia de unas tres mil personas.

