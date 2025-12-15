Declaran culpable de asesinato a exalcaldesa

LA EXALCALDESA del municipio de Amanalco, Estado de México (Edomex), María Elena Martínez Robles, fue declarada culpable del delito de homicidio calificado contra un síndico municipal y de su chofer, asesinatos ocurridos el 25 de enero del 2023, informó la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM).

La fiscalía logró probar que las víctimas en el ejercicio de su función pública, por instrucciones de su superior jerárquica, la entonces presidenta municipal, fueron enviados a una zona de alto riesgo dominada por grupos delincuenciales con presencia en la región, de la cual nunca regresaron con vida.

Luego de la investigación, el agente del Ministerio Público estableció que María Elena Martínez Robles ordenó de manera directa a integrantes de un grupo criminal con orígenes en Michoacán, que privaran de la vida al síndico municipal identificado como M.A.L.C., con el fin de mantener el control de las decisiones de la administración municipal.

10 de los 16 objetivos detenidos por la Operación Enjambre han sido condenados

Con las pruebas de la fiscalía, la autoridad judicial determinó la culpabilidad de María Elena Martínez Robles en el ilícito y fijó el próximo martes la audiencia de individualización de sanciones.

La ahora sentenciada, fue detenida resultado de las acciones realizadas por la FGJEM y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en el marco de la Operación Enjambre, implementado con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Edomex (SSC). La Operación Enjambre, realizada conjuntamente por los Gobiernos federal y del Edomex, a través de la SSC, han permitido obtener sentencia condenatoria en contra de 10 de los 16 objetivos detenidos.