INE entrega propuestas de OPLEs a Comisión Presidencial para Reforma Electoral

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, encabezó la entrega de propuestas de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, en un ejercicio que definió como una defensa del sistema nacional de elecciones.

Tras la reunión con integrantes de la Comisión Presidencial, Taddei fue cuestionada sobre si las propuestas buscan la permanencia de los organismos electorales, ante lo que la funcionaria fue enfática: “Por supuesto que no, es una defensa del sistema nacional de elecciones. La reforma electoral no habla de personas, habla del sistema electoral que tiene México”.

La consejera presidenta del INE argumentó que la especialización del trabajo electoral a nivel local justifica la existencia de estas estructuras:

“Es algo muy especializado lo que se hace ahí. Cuando entras y te das cuenta de todo el trabajo que hay detrás de un proceso electoral, entendemos que es imposible que lo hagamos a nivel federal con la meticulosidad que se hace a nivel local” .

El INE actuó como intermediario en el proceso, recopilando las aportaciones de los organismos locales. “Esto no tiene nada que ver en la elaboración del Instituto, solamente nos convertimos en el que aglutinó todas estas propuestas”, explicó Taddei, quien subrayó que el próximo 12 de enero el Consejo General en pleno acudirá a entregar la propuesta oficial del Instituto.

La consejera presidenta reveló que el documento que presentará el INE está en proceso de elaboración y será resultado del consenso entre consejeros.

“Habrá propuestas que caminen por solamente a partir de una propuesta de una consejería. Habrá otras que alcancemos la unanimidad inmediatamente, otras que tengan la mayoría, pero todas deberán de ser presentadas ”, detalló.

cehr