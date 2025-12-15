Marcha de la Generación Z reúne a unas 300 personas en la CDMX

Manifestantes de la Generación Z al congregarse ayer para realizar la Marcha Nacional del Silencio por la Paz en la CDMX.

La movilización de la Generación Z denominada Marcha Nacional del Silencio por la Paz se llevó a cabo este domingo en la Ciudad de México (CDMX) con una nueva convocatoria. De acuerdo con cifras oficiales, congregó a alrededor de 300 personas, lo que representó una participación menor en comparación con la marcha realizada el pasado 20 de noviembre.

Desde las primeras horas de la jornada, usuarios de redes sociales reportaron una baja afluencia de asistentes en los puntos de concentración previstos, principalmente en zonas como Paseo de la Reforma y el Centro Histórico.

El Dato: Iván Rejón, vocero del movimiento Generación Z, reconoció que aunque esta marcha no convocó a tantas personas como hace un mes, “en redes sociales somos miles”.

En el lugar se veían contingentes reducidos, a diferencia de las movilizaciones del 15 y 20 de noviembre pasados, que logró reunir a un mayor número de personas y tuvo un impacto más amplio en la conversación pública.

TE RECOMENDAMOS: Salen de nuevo a las calles Se deslindan de la oposición partidista

La marcha había sido convocada en días previos con un llamado a realizar una protesta pacífica y silenciosa, bajo consignas relacionadas con la participación ciudadana, la seguridad y el rechazo a la violencia. No obstante, la respuesta ciudadana fue limitada, de acuerdo con los reportes finales.

En la convocatoria, el expresidente Vicente Fox llamó a participar en esta movilización al señalar que es momento de que la ciudadanía “despierte” y se involucre activamente en la vida pública, más allá de las acciones de los gobiernos.

Manifestantes de la Generación Z al congregarse ayer para realizar la Marcha Nacional del Silencio por la Paz en la CDMX. ı Foto: Iván Ortiz ›La Razón

El Tip: Con banderas de One Piece y de la Virgen, manifestantes rechazaron la criminalización de las protestas por parte del gobierno.

A través de redes sociales, el exmandatario subrayó que el país requiere liderazgos ciudadanos que impulsen cambios reales y afirmó que “no es momento de quejarse, sino de involucrarse”.

En tanto, los organizadores solicitaron a las y los asistentes vestir de color blanco, con el objetivo de deslindarse del denominado bloque negro y reforzar el carácter pacífico de la movilización.

“La idea es separarnos, por eso venimos de blanco, para que, si viene gente del bloque negro, se evite a toda costa hablar de violencia o disturbios. Creemos que es importante tomar distancia para que no se manche más el movimiento”, aseguró en entrevista con medios Iván Rejón, vocero del movimiento.

Durante la movilización también participaron personas que se autodenominaron integrantes del Movimiento del Sombrero, quienes se manifestaron en demanda de justicia tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el primero de noviembre.

La marcha de la Generación Z concluyó sin incidentes y con saldo blanco, informó la Secretaría de Gobierno de la CDMX (Secgob), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, la movilización congregó a cerca de 300 personas y se desarrolló de manera pacífica. Durante el recorrido se implementaron medidas de ordenamiento y control preventivo con el objetivo de evitar confrontaciones y salvaguardar la seguridad de las y los manifestantes, debido a que la plancha del Zócalo capitalino se encuentra ocupada de manera temporal por un bazar de venta, así como de comerciantes y la población.

Tras un diálogo entre autoridades y personas participantes, el contingente avanzó hasta Eje Central Lázaro Cárdenas, donde se llevó a cabo la manifestación pública de manera pacífica.

Con el propósito de garantizar el derecho a la libre manifestación y la seguridad de las personas participantes, usuarias de la vía pública y establecimientos de la zona, el Gobierno de la CDMX implementó un dispositivo de acompañamiento y seguridad durante la manifestación.

Elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizaron cierres y desvíos a la circulación vehicular en las vialidades por donde avanzó el contingente, para facilitar su desplazamiento y reducir afectaciones a la circulación.

La movilización contó con la presencia de personal de la Secretaría de Obras y Servicios (Obras), de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México quienes realizaron labores de apoyo y supervisión durante el recorrido del contingente.

Tras varios desvíos y discusiones, los manifestantes se concentraron en la explanada del Palacio de Bellas Artes, donde realizaron un breve mitin donde hablaron de sus demandas y, posteriormente, se retiraron del lugar de forma pacífica y ordenada.

Se deslindan de la oposición partidista

› Por Ivan Ortiz

Sin el apoyo de los partidos de oposición que se montaron en el movimiento, los jóvenes de la agrupación Generación Z salieron nuevamente a las calles en la llamada Marcha Nacional del Silencio por la Paz, con una escasa participación y desencuentros entre asistentes. El grupo orientará su agenda a la crisis de vivienda y las desapariciones en el país.

Aproximadamente 300 manifestantes, compuestos por los jóvenes de Generación Z, adultos mayores, grupos provida, fanáticos de la Virgen de Guadalupe y personas en contra de Morena, marcharon del Ángel de la Independencia hacia Bellas Artes.

Durante la marcha, la Generación Z demandó justicia para los 133 mil 549 personas desaparecidas del país, acceso a medicinas y mayor seguridad. El vocero de la agrupación, Iván Rejón, reiteró además, que su movimiento es apartidista.

Contingentes de fieles a la Virgen de Guadalupe, ayer en la marcha. ı Foto: Iván Ortiz›La Razón

“Estamos en contra de que el gobierno celebre que haya una transformación. No estamos en contra de algún partido político directamente, sino de la ineficiencia y la ausencia de las autoridades para solucionar las crisis”, dijo el joven.

En entrevista con La Razón, Rejón reconoce que su movimiento es que no cuenta con exigencias concretas. Por ello, buscarán definir una propuesta política para el siguiente año: “Las consignas que van con nosotros son vivienda, las desapariciones, las 40 horas laborales, el derecho a la sexualidad de cualquiera, etc. Más adelante las discutiremos y para 2026 planeamos tener una propuesta más concreta y sólida” dijo a este diario.

El vocero rechazó que partidos de oposición como Acción Nacional (PAN) o el Revolucionario Institucional (PRI) tengan injerencia en la Generación Z, aseveración que hace tras revelarse la intervención partidista en el movimiento.

“Si hay una confrontación, los partidos serán los primeros en irse. Los invitamos a participar, pero la postura es deslindarnos de ellos, aunque hay puertas abiertas, tenemos filtros, como que ningún vocero esté afiliado a un partido”, dijo.

No se reportó ningún incidente violento tras la protesta, pues los asistentes se movilizaron vestidos de blanco y en silencio, y sostuvieron un puño en alto en señal de lucha pacífica.

Algunos manifestantes gritaban “¡fuera Morena!” al pasar frente al Senado de la República y el Palacio de Bellas Artes. La Generación Z respondía con la consigna: “¡PRI, PAN, Morena, la misma chin…!”.

Otra división de la marcha se dio cuando los jóvenes decidieron no continuar hasta el Zócalo para no afectar la venta de un tianguis navideño y un grupo de adultos mayores insistía en avanzar.

Paralela a la movilización en CDMX, la Generación Z convocó a la manifestación en los otros estados. No obstante, en varias entidades como Morelos, Michoacán y Aguascalientes, las marchas fueron canceladas por la casi nula participación.